Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖ

·54·Спорт
Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖ

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес крайне недоволен условиями нового контракта, предложенного руководством каталонского клуба. Футболист, выступающий за сборную Испании, считает финансовое предложение клуба, а также обещанное ему игровое время недостаточными. Как сообщает издание ЭлДесмаркуе, переговоры между сторонами зашли в тупик. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Торрес требует гарантированного места в основном составе под руководством нового главного тренера Ханси Флика, а также значительного повышения заработной платы. Игрок разочарован тем, что его эффективность на поле и вклад в успехи команды не оцениваются клубом по достоинству. Если спортивный директор «Барселоны» Деку в ближайшее время не улучшит предложение, футболист готов покинуть команду после летнего отпуска.

Парижский вариант и фактор Луиса Энрике

Пытаясь воспользоваться ситуацией, «Пари Сен-Жермен» уже связался с представителями игрока. Парижане предлагают Феррану Торресу не только высокую зарплату, но и роль лидера в команде. Нападающий, работавший с Луисом Энрике в сборной Испании, чувствует доверие тренера, и этот фактор может стать решающим в его решении переехать в столицу Франции.

Согласно статистическим данным, с момента перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону» в январе 2022 года Ферран Торрес провел 207 матчей и забил 65 голов. Только в прошлом сезоне он поразил ворота соперников 21 раз в 49 встречах, став одним из самых результативных нападающих команды.

Руководство «Барселоны», учитывая, что контракт игрока истекает в 2027 году, планирует заработать на его продаже на трансферном рынке. По информации Goal.com, клуб установил цену за трансфер Торреса в размере 50 миллионов евро. Эти средства могут быть направлены на финансирование трансфера нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Ожидается, что футболист примет окончательное решение после возвращения из отпуска. Однако, если условия, предлагаемые «Барселоной», не изменятся, следующим пунктом назначения Феррана Торреса почти наверняка станет Париж. Этот трансфер также может создать дополнительные возможности для каталонского клуба по соблюдению правил финансового фэйр-плей и регистрации новых игроков.

БарселонаФерран ТорресПСЖТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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