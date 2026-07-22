Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 мм

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил свой новейший и самый тонкий складной смартфон — модель Galaxy Z Фолд 8 Ultra. Устройство привлекает внимание мира технологий не только революционными изменениями в дизайне, но и передовыми возможностями AI, а также тем, что стало одним из первых флагманов, работающих на операционной системе Android 17. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, новый Galaxy Z Фолд 8 Ultra выделяется своей рекордной компактностью. Толщина устройства в разложенном виде составляет всего 4,1 мм, а в сложенном — 8,9 мм. Гаджет весом 215 грамм стал самым тонким флагманом в истории серии Фолд. Несмотря на это, его внутренний дисплей оснащен 8-дюймовой панелью Дйнамик AMOLED 2Кс с разрешением ККсГА+ и поддержкой адаптивной частоты обновления до 120 Hz.

Техническая мощность и возможности камеры

Аппаратная часть смартфона основана на новейшем процессоре Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy. Конфигурация памяти устройства предлагается в трех вариантах в зависимости от потребностей пользователя:

12/256 GB;

12/512 GB;

16 GB/1 TB.

Система камер также получила серьезные обновления. Основной модуль оснащен 200-мегапиксельным сенсором, который дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Также внедрены новый кодек АПВ для записи видео в формате 8К и функция Кине ЛУТ для профессиональной цветокоррекции.

Galaxy AI и интеллектуальные функции

Инженеры Samsung обогатили большой экран обновленными возможностями Galaxy AI . В частности, обновленная система Gemini Intelligence способна выполнять сложные сценарии в десятках приложений одновременно. Новая функция сводки «Мой день» и интеллектуальные подсказки на основе переписки призваны повысить ежедневную продуктивность пользователя.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 mAh с поддержкой проводной зарядки 45 В и беспроводной зарядки 20 В. Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту ИП48 и поддерживает новейшие стандарты связи, такие как Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Устройство будет доступно в графитовом, кремовом и фиолетовом цветах.

Ожидается, что появление этой модели на рынке Узбекистана еще больше усилит конкуренцию в сегменте складных смартфонов. Системы Samsung Кнокс и Кнокс Ваулт гарантируют безопасность пользовательских данных.