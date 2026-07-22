Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этап

Американская компания Стратолаунч объявила о важном достижении в испытаниях своего многоразового гиперзвукового аппарата Талон-А. Этот беспилотный аппарат совершил уже более десяти успешных полетов, став на шаг ближе к созданию системы регулярных и недорогих испытаний гиперзвуковых технологий. Ожидается, что этот проект заложит основу не только для военной, но и для гражданской авиации будущего. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Талон-А — это запускаемый с воздуха, полностью автономный и многоразовый летательный аппарат. После отделения от специального самолета-носителя он развивает скорость более 5 Махов (около 6170 километров в час) с помощью собственных двигателей. Выполнив программу испытаний, аппарат самостоятельно возвращается на обычную взлетно-посадочную полосу. Это позволяет проводить технический осмотр и готовить его к повторному полету в кратчайшие сроки.

Дешевая и эффективная испытательная платформа

Согласно данным иксбт.ком, один аппарат Талон-А уже неоднократно поднимался в воздух, доказав на практике возможность восстановления и повторного использования. Такой подход позволяет значительно снизить стоимость испытаний по сравнению с традиционными одноразовыми гиперзвуковыми ракетами и аппаратами. В ходе полетов инженеры собирают ценные данные об аэродинамике, работе силовой установки, эффективности теплозащиты и системах управления.

Полученные данные значительно ускорят разработку гиперзвуковых двигателей нового поколения, прочных материалов и датчиков. В настоящее время программа располагает двумя самолетами-носителями и двумя аппаратами Талон-А. Помимо гигантского двухфюзеляжного самолета Рок, компания также использует переоборудованную платформу Boeing 747-400 Спирит оф Моджаве.

Военные и коммерческие перспективы

Данные испытания проводятся по заказу Министерства обороны США в рамках программы МАЧ-ТБ (Мулти-Сервике Адванкед Капабилитй Хйперсоникс Тест Бед). Основная цель этой программы — ускорение развития гиперзвуковых технологий и превращение подобных исследований в повседневную практику. В будущем Стратолаунч планирует увеличить частоту полетов и расширить свой парк.

Технология движения на гиперзвуковой скорости может совершить революцию не только в гонке стратегических вооружений, но и в сфере глобальной логистики и пассажирских перевозок. Успех таких проектов, как Талон-А, помогает преодолеть важные технические барьеры на пути к созданию воздушных судов, способных достичь любой точки мира за несколько часов.