Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AI

·41·Технологии
Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AI

Израильский разработчик программного обеспечения для управления рабочими процессами Мондай.ком прощается с сотнями сотрудников в рамках реорганизации своей деятельности. Это решение является частью стратегии компании по перенаправлению основных ресурсов на проекты в области искусственного интеллекта (AI). Эти изменения происходят на фоне растущего спроса на АИ-технологии на мировом технологическом рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Руководство компании объявило о сокращении около 20 процентов своей рабочей силы, или примерно 630 сотрудников. Основная цель такого шага — создание более компактной и эффективной операционной модели, а также концентрация внимания на проекте AI Ворк Платформ. С начала текущего года Мондай.ком уделяет большое внимание переформатированию своих продуктов вокруг искусственного интеллекта.

AI Ворк Платформ: новый шаг в будущее

По данным Мондай.ком, корпоративные клиенты все чаще хотят, чтобы АИ-агенты работали в одной команде с обычными сотрудниками. Обновленная платформа включает в себя несколько важных инструментов. Среди них конструктор приложений без написания кода, настраиваемый АИ-агент, инструмент автоматизации рабочих процессов и чат-боты для формирования сложных отчетов.

Этот процесс реструктуризации обойдется компании недешево. По оценкам Мондай.ком, расходы, связанные с сокращением штата и структурными изменениями, составят от 45 до 55 миллионов долларов. Однако компания верит, что в долгосрочной перспективе ставка на искусственный интеллект оправдает себя.

Глобальная тенденция в сфере технологий

Мондай.ком не одинока в этом вопросе. В последнее время многие крупные технологические гиганты увольняют тысячи сотрудников, чтобы инвестировать в сферу AI. Согласно данным портала Лаёффс.фйи, в мае 2024 года показатель сокращения рабочих мест в технологическом секторе достиг рекордного уровня за последние годы.

Статистические данные показывают, что 78 процентов компаний, принявших решение об увольнении в текущем году, назвали основной причиной необходимость сосредоточиться именно на искусственном интеллекте. В общей сложности с начала года в технологическом секторе более 122 тысяч специалистов потеряли свои рабочие места.

Учитывая растущий интерес к системам корпоративного управления и АИ-решениям на рынке Узбекистана, стратегия таких глобальных игроков, как Мондай.ком, является важным сигналом и для местной ИТ-экосистемы. Искусственный интеллект не только создает новые возможности, но и подвергает серьезным испытаниям традиционные рабочие места и структуры компаний.

Monday.comИскусственный ИнтеллектIT-РынокУвольненияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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