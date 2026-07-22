Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларов

В то время как современные социальные сети превращаются из площадок для общения с друзьями в крупные развлекательные платформы, стартап Ёпе предлагает совершенно новый формат цифрового взаимодействия. Платформа, свободная от алгоритмов, рекламы и публичного контента, недавно привлекла 12,3 миллиона долларов в инвестиционном раунде под руководством Нортзоне. По мнению авторов проекта, будущее социальных сетей зависит не от массовости, а от закрытых сообществ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Приложение Ёпе выходит против таких гигантов, как Facebook, TikTok и Instagram, с необычной стратегией. Основное внимание уделяется «микросообществам» — личному общению между близкими друзьями и членами семьи. Здесь пользователи могут обмениваться фото, видео и сообщениями, а также совместно играть в мини-игры, которые будут внедрены в ближайшее время. По данным издания TechCrunch, все аккаунты на платформе по умолчанию будут закрытыми.

Искусственный интеллект и молодежная аудитория

Основатель проекта Бахрам Исмаилау и его команда перед разработкой идеи проанализировали более 100 тысяч интервью с помощью искусственного интеллекта. Исследования показали, что около 30 процентов молодежи не хотят демонстрировать свою личную жизнь широкой публике и используют «спам-аккаунты» или закрытые профили, предназначенные только для узкого круга. Ёпе стремится создать безопасное пространство для молодых людей, которые не хотят быть блогерами или инфлюенсерами, но желают свободно выражать себя.

Команда Ёпе планирует использовать AI не для создания контента, а как инструмент для укрепления связей между пользователями. Например, с помощью AI будут создаваться мини-игры для совместного досуга с друзьями. Также ожидается, что в будущем система будет помогать пользователям находить удобные места для встреч в реальной жизни, бронировать столики в ресторанах или выбирать бары для совместного просмотра футбольных матчей.

Модель без рекламы и уникальный дизайн

Еще одна важная особенность платформы заключается в отказе от традиционной рекламной модели. Вместо этого будет введена система платной подписки для пользователей, желающих получить дополнительные возможности. Это защищает пользователей от навязчивой рекламы и продажи личных данных. Профили пользователей в приложении также оформлены необычно: фотографии размещаются на «стене» в виде хаотичного коллажа, а не в формате альбомов.

Ёпе позволяет пользователям максимально индивидуализировать свое личное пространство. Планы платформы на будущее включают:

Добавление любимой музыки и интересов в профиль;

Персонализация цветов интерфейса и фоновых изображений;

Создание стикеров из фотографий и обмен ими с друзьями;

Функция покупки билетов на реальные мероприятия.

Учитывая, что на рынке Узбекистана среди молодежи также становится популярным общение в закрытых группах через мессенджеры вроде Telegram, ориентированные на конфиденциальность платформы, такие как Ёпе, в будущем могут привлечь внимание и местных пользователей. В настоящее время стартап продолжает глобальное расширение, сохраняя свою АИ-нативе природу.