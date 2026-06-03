Rocket Lab представила двигатели Арчимедес для новой ракеты Neutron

·136·Технологии
Rocket Lab представила двигатели Арчимедес для новой ракеты Neutron
Аудиоверсия

Компания Rocket Lab опубликовала впечатляющие фотографии процесса установки двигателей Арчимедес в силовую конструкцию первой ступени ракеты Neutron. Эти испытания являются критически важным этапом перед полной сборкой ракеты. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой.

На снимках можно увидеть мощный метановый двигатель со всеми комплектующими, включая изолированные трубопроводы, жгуты проводов и крепежные интерфейсы. Инженеры успешно проверили, что все соединения на реальном оборудовании полностью соответствуют цифровой модели.

Следующий шаг — полная интеграция ракеты и проведение наземных испытаний перед дебютным орбитальным полетом. Neutron — ракета среднего класса, первая ступень которой предназначена для многоразового использования.

Девять двигателей Арчимедес обеспечивают выведение до 13 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек подтвердил, что компания движется в соответствии с планом запуска многоразовой ракеты Neutron в четвертом квартале 2026 года.

Rocket LabNeutronArchimedesКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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