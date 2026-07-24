Правительство Индии пытается заблокировать приложение Битчат, созданное Джак Дорсей

·38·Технологии
Правительство Индии пытается заблокировать приложение Битчат, созданное Джак Дорсей

Правительство Индии принимает меры по ограничению мессенджера Битчат, разработанного основателем Twitter (ныне Кс) Джак Дорсей. Это приложение, работающее в офлайн-режиме на основе технологии Bluetooth, резко набрало популярность на фоне массовых протестов в стране. Официальный Дели обеспокоен тем, что децентрализованная архитектура мессенджера может способствовать нарушениям закона. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Джак Дорсей опубликовал на своей странице в социальной сети Кс уведомление, полученное от Министерства внутренних дел Индии. В нем содержится требование к платформе GitHub удалить три репозитория (хранилища кода), относящиеся к проекту Битчат, в течение трех часов. По мнению правительства, анонимность приложения и его способность работать даже при отключенном интернете ограничивают возможности наблюдения со стороны правоохранительных органов.

Протесты и цифровое сопротивление

Интерес к приложению Битчат возрос из-за масштабных студенческих протестов в Индии. После скандала, связанного с утечкой экзаменационных вопросов, тысячи молодых людей вышли на улицы с требованием отставки министра образования. В то время как правительство ограничило интернет для подавления протестов, офлайн-мессенджеры, такие как Битчат и Бриар, стали основными средствами связи.

По данным аналитической компании Сенсор Товер, в период с 17 по 23 июля текущего года на долю Индии пришлось 85% глобальных загрузок приложения Битчат. За несколько дней приложение было скачано более 91 тысячи раз, а число ежедневных активных пользователей превысило 330 тысяч. Этот показатель является рекордным за всю историю приложения.

Правовые споры и программное обеспечение с открытым исходным кодом

Как пишет издание TechCrunch, действия правительства Индии вызвали серьезные споры среди юристов. Основатель организации по защите цифровых прав СФЛК.ин Миши Чоудхари отметила, что правительство пытается запретить приложение не из-за незаконного контента, а из-за принципа его работы — децентрализованной и не поддающейся отслеживанию природы. Это рассматривается как новый вид давления на свободу программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Индийский центр координации киберпреступлений (И4К) в своем уведомлении подчеркнул, что Битчат служит для «обхода сетевых ограничений» и «препятствования законным процессам наблюдения и идентификации». Однако такие организации, как Интернет Фридом Фундатион (ИФФ), сомневаются в эффективности подобных запретов, поскольку полное удаление программ с открытым исходным кодом является технически сложным процессом.

Пока неизвестно, как GitHub отреагировал на этот запрос и будут ли коды приложения полностью удалены. Данная ситуация оценивается как очередной этап конфликта между технологическими гигантами и государственным контролем.

ИндияBitchatJack DorseyGitHubТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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