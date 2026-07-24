Anthropic представила модель Опус 5: она мощнее и дешевле Fable 5

·62·Технологии
Anthropic представила модель Опус 5: она мощнее и дешевле Fable 5

Один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, Anthropic, официально анонсировал свою очередную крупную разработку — модель Опус 5. Эта новинка относится к категории тяжеловесных моделей компании и выделяется среди предыдущих поколений не только скоростью, но и экономической доступностью. По мнению отраслевых экспертов, Опус 5 способна изменить баланс сил на рынке благодаря своим техническим возможностям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя Опус 5 меньше модели Fable 5 по размеру, она показала впечатляющие результаты в ряде бенчмарк-тестов. По данным Anthropic, новая модель превосходит своего «старшего брата» Fable 5 по многим показателям производительности. Это позволяет пользователям получать более высокую эффективность при меньших затратах.

Технические возможности и система безопасности

Представляя новую модель, Anthropic особо подчеркнула, что Опус 5 значительно лучше справляется с проверкой собственной работы и исправлением ошибок. Например, в ходе бенчмарк-тестирования модель смогла самостоятельно создать программный конвейер для компьютерного зрения (компутер висион) на основе неполного запроса. Это демонстрирует высокий уровень совершенства модели в выполнении сложных инженерных задач.

Кроме того, Опус 5 избавлена от многих строгих ограничений, которые сдерживали предыдущие модели. Количество ограничений, с которыми сталкивались пользователи Fable 5, в этой версии сокращено на 85 процентов. Важно отметить, что Опус 5, в отличие от своей предшественницы Опус 4.8, не придерживается политики хранения данных в течение 30 дней. Это критически важный аспект для корпоративных клиентов, уделяющих особое внимание конфиденциальности.

Кибербезопасность и новые функции

Тем не менее, Anthropic сохранила осторожность в вопросах кибербезопасности. Например, Опус 5 нельзя использовать для поиска уязвимостей в бинарных кодах программного обеспечения, однако она допускает анализ исходных кодов с открытым доступом. Компания поясняет, что такие ограничения служат для предотвращения использования ИИ в злонамеренных целях, в частности, для проведения кибератак.

Еще одно важное нововведение — внедрение бета-функции под названием Аутоматик Фаллбакс. С помощью этого инструмента пользователи API в случае срабатывания фильтра безопасности смогут получать ответ от менее мощной модели вместо сообщения об ошибке. Это обеспечивает непрерывную работу системы и улучшает пользовательский опыт.

Напомним, что в июне были представлены модели Mythos 5, Fable 5 и Соннет 5. В настоящее время в линейке Anthropic только легковесная модель Хаику ожидает перехода на 5-ю серию. Выход Опус 5, несомненно, еще больше обострит конкуренцию на рынке ИИ с такими гигантами, как OpenAI и Google.

AnthropicOpus 5Искусственный ИнтеллектТехнологииFable 5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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