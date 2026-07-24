Слухи о том, что нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, вновь вышли на повестку дня. Несмотря на то, что футболист переехал в столицу Испании с большими надеждами, отсутствие ожидаемых командных достижений порождает различные домыслы. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр в интервью Goal.com высказался о будущем Мбаппе. По его мнению, нападающий должен выбрать наиболее подходящую «платформу» для реализации своих высоких амбиций. На данный момент завоевание престижных трофеев в составе Реала дается непросто, что может повлиять на внутреннюю мотивацию игрока.

В составе Реала Мбаппе провел 103 матча во всех турнирах и забил 86 голов. С точки зрения личной статистики он остается одним из лучших в мире. Однако для того, чтобы стать главным претендентом на «Золотой мяч», ему жизненно необходимы победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Арсенал и новые вызовы

Интересно, что лондонский Арсенал , добившийся значительного прогресса в последние годы, упоминается как потенциальный следующий пункт назначения для Мбаппе. «Канониры», как и сам футболист, с нетерпением ждут своей первой победы в Лиге чемпионов. Говорят, что объединение сторон может стать историческим поворотом для обеих сторон.

Хотя Микаэль Сильвестр сомневается в скором осуществлении этого трансфера, он подчеркнул, что в футболе нельзя ничего исключать. «Пока это трудно представить, но в футболе все случается неожиданно. Никогда не говори «никогда»», — говорит бывший защитник.

Мбаппе сейчас 27 лет, он находится на пике своей карьеры. В то время как его бывший клуб Пари Сен-Жермен два сезона подряд добивается успехов на континентальном уровне, отсутствие еврокубковых трофеев остается для Килиана болезненной темой.

Для футбольных болельщиков из Узбекистана вероятность этого трансфера также является интересной темой. Учитывая, что Английская Премьер-лига является одним из самых просматриваемых чемпионатов в нашей стране, переход Мбаппе в Арсенал, несомненно, выведет интерес к лиге на еще более высокий уровень.