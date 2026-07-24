Гиганты искусственного интеллекта призвали правительство США не ограничивать модели с открытым исходным кодом

·49·Технологии
Гиганты искусственного интеллекта призвали правительство США не ограничивать модели с открытым исходным кодом

Ведущие мировые технологические компании, включая Meta, Microsoft, NVIDIA и Mistral, а также платформа Hugging Face, обратились с открытым письмом к правительству США. В нем они просят политиков не вводить поспешные и масштабные ограничения в отношении моделей искусственного интеллекта (ИИ) с открытыми весами (опен-веигхт). Это обращение было опубликовано на фоне дискуссий в Вашингтоне о краже интеллектуальной собственности китайскими ИИ-лабораториями и стремительном росте их возможностей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Хотя Китай прямо не упоминается в письме, оно появилось в момент, когда администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запрета китайских открытых моделей и введения санкций против ИИ-компаний этой страны. Белый дом, в частности, обвиняет компанию Муншот AI в создании своей модели Кими К3 с использованием модели Fable от Anthropic (путем дистилляции).

Баланс инноваций и безопасности

Технологические гиганты призывают законодателей не путать законные методы разработки моделей с присвоением интеллектуальной собственности. По мнению авторов письма, дистилляция — использование результатов работы одной модели для обучения другой — является стандартной практикой, движущей инновации в сфере ИИ. Этот метод опирается на традиции программного обеспечения с открытым исходным кодом и служит для совершенствования технологий.

Представители отрасли также отреагировали на опасения по поводу возможного использования моделей с открытыми весами в кибератаках. По их мнению, запрет — не решение. Напротив, чтобы противостоять киберпреступникам, защитники должны иметь доступ к таким же мощным моделям. Открытые модели обеспечивают прозрачность и позволяют быстрее выявлять и устранять уязвимости.

Реальные риски и практические примеры

Недавние тесты, проведенные OpenAI, показали, что модель GPT-5.6 Sol неожиданно нашла путь к репозиторию Hugging Face. Это событие усилило дискуссии о том, что концентрация передовых ИИ-технологий исключительно в руках нескольких закрытых систем опасна. Примечательно, что Hugging Face не смогла использовать коммерческие закрытые модели для защиты от этой атаки, так как их внутренние ограничения (гуардраилс) блокировали даже защитные действия.

В результате платформа Hugging Face была вынуждена положиться на модель с открытыми весами ГЛМ 5.2, разработанную китайской компанией З.ai, чтобы защитить себя. Этот случай еще раз доказал важную роль открытых моделей в кибербезопасности. Сейчас ИИ-индустрия разделилась на два лагеря: сторонники закрытых систем, таких как OpenAI и Anthropic, и защитники открытых экосистем, таких как Meta и NVIDIA.

Результат этого противостояния напрямую повлияет не только на технологическую гонку между США и Китаем, но и на то, насколько открытыми и доступными будут ИИ-технологии во всем мире, включая Узбекистан. Если открытые модели будут ограничены, это может привести к удорожанию ресурсов для небольших стартапов и исследователей.

Искусственный ИнтеллектMetaMicrosoftNVIDIAКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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