В Ташкенте откроется Узбекистано-Японский совместный университет

Узбекистан и Япония достигли соглашения о создании нового совместного университета в Ташкенте. На первом этапе в нем будут запущены магистерские программы на английском языке по направлениям искусственного интеллекта, цифровой трансформации и бизнес-менеджмента.

Согласно плану, подготовительный офис университета начнет работу в сентябре 2026 года. Первый прием студентов намечен на 2028/2029 учебный год.

Подписано соглашение о сотрудничестве

Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов и президент японского Университета Цукуба Кёсукэ Нагата подписали соглашение о создании Узбекистано-Японского совместного университета.

Новое высшее учебное заведение будет специализироваться на подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих современными техническими и управленческими компетенциями.

Через деятельность университета планируется:

укрепить образовательное сотрудничество между Узбекистаном и Японией;

развивать совместные научные исследования;

расширить культурные связи;

интегрировать высшее образование Узбекистана в международную академическую среду.

Первые направления будут связаны с искусственным интеллектом

На начальном этапе в университете откроются два основных направления магистратуры:

искусственный интеллект и цифровая трансформация; бизнес-управление.

В дальнейшем планируется расширить образовательные программы и внедрить ступени бакалавриата и докторантуры.

Учебный процесс будет полностью организован на английском языке и основан на японской модели высшего образования.

Студенты смогут учиться и в Японии

Для студентов совместного университета планируется организация краткосрочных образовательных программ в Японии.

Также в учебный процесс могут быть включены:

программы академического обмена;

курсы японского языка;

занятия по японской культуре;

уроки с участием японских профессоров.

Это позволит студентам получить не только профессиональные знания, но и международный образовательный и культурный опыт.

Кто выступает организаторами университета?

Учредителями нового университета станут Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Консорциум японских университетов.

Университет Цукуба будет участвовать в качестве основной организации, координирующей консорциум и академические процессы.

Узбекская сторона Японская сторона Создает кампус и инфраструктуру Разрабатывает учебные программы Финансирует учебную и научную базу Координирует сотрудничество японских университетов Обеспечивает деятельность сотрудников Привлекает профессорско-преподавательский состав Формирует административную систему Организует академический обмен

Когда начнется первый прием?

В соответствии с установленным планом:

сентябрь 2026 года — в Ташкенте начинает работу подготовительный офис;

2028/2029 учебный год — осуществляется первый прием на программы магистратуры;

следующий этап — открытие программ бакалавриата и докторантуры.

Квоты приема, сумма контракта, вступительные экзамены и требования к знанию языков для студентов пока не объявлены.

В Узбекистане внедряется японская модель образования

Ожидается, что создание нового университета расширит возможности подготовки кадров международного уровня в Узбекистане в сферах инженерии, цифровых технологий и управления.

В частности, включение искусственного интеллекта и цифровой трансформации в число первых направлений показывает, что новый вуз делает акцент на специалистов, востребованных на рынке труда.

Как вы думаете, какие еще направления следует открыть в новом университете? Оставьте свое мнение в комментариях.