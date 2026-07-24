В Ташкенте откроется Узбекистано-Японский совместный университет
Узбекистан и Япония достигли соглашения о создании нового совместного университета в Ташкенте. На первом этапе в нем будут запущены магистерские программы на английском языке по направлениям искусственного интеллекта, цифровой трансформации и бизнес-менеджмента.
Согласно плану, подготовительный офис университета начнет работу в сентябре 2026 года. Первый прием студентов намечен на 2028/2029 учебный год.
Подписано соглашение о сотрудничестве
Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов и президент японского Университета Цукуба Кёсукэ Нагата подписали соглашение о создании Узбекистано-Японского совместного университета.
Новое высшее учебное заведение будет специализироваться на подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих современными техническими и управленческими компетенциями.
Через деятельность университета планируется:
укрепить образовательное сотрудничество между Узбекистаном и Японией;
развивать совместные научные исследования;
расширить культурные связи;
интегрировать высшее образование Узбекистана в международную академическую среду.
Первые направления будут связаны с искусственным интеллектом
На начальном этапе в университете откроются два основных направления магистратуры:
искусственный интеллект и цифровая трансформация;
бизнес-управление.
В дальнейшем планируется расширить образовательные программы и внедрить ступени бакалавриата и докторантуры.
Учебный процесс будет полностью организован на английском языке и основан на японской модели высшего образования.
Студенты смогут учиться и в Японии
Для студентов совместного университета планируется организация краткосрочных образовательных программ в Японии.
Также в учебный процесс могут быть включены:
программы академического обмена;
курсы японского языка;
занятия по японской культуре;
уроки с участием японских профессоров.
Это позволит студентам получить не только профессиональные знания, но и международный образовательный и культурный опыт.
Кто выступает организаторами университета?
Учредителями нового университета станут Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Консорциум японских университетов.
Университет Цукуба будет участвовать в качестве основной организации, координирующей консорциум и академические процессы.
Узбекская сторона
Японская сторона
Создает кампус и инфраструктуру
Разрабатывает учебные программы
Финансирует учебную и научную базу
Координирует сотрудничество японских университетов
Обеспечивает деятельность сотрудников
Привлекает профессорско-преподавательский состав
Формирует административную систему
Организует академический обмен
Когда начнется первый прием?
В соответствии с установленным планом:
сентябрь 2026 года — в Ташкенте начинает работу подготовительный офис;
2028/2029 учебный год — осуществляется первый прием на программы магистратуры;
следующий этап — открытие программ бакалавриата и докторантуры.
Квоты приема, сумма контракта, вступительные экзамены и требования к знанию языков для студентов пока не объявлены.
В Узбекистане внедряется японская модель образования
Ожидается, что создание нового университета расширит возможности подготовки кадров международного уровня в Узбекистане в сферах инженерии, цифровых технологий и управления.
В частности, включение искусственного интеллекта и цифровой трансформации в число первых направлений показывает, что новый вуз делает акцент на специалистов, востребованных на рынке труда.
Как вы думаете, какие еще направления следует открыть в новом университете? Оставьте свое мнение в комментариях.
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