Проект Ворлд, основанный Сэмом Альтманом, привлек 52,5 миллиона долларов инвестиций

·45·Технологии
Проект Ворлд, основанный Сэмом Альтманом, привлек 52,5 миллиона долларов инвестиций

Стартап Ворлд (ранее Worldcoin), занимающийся биометрической идентификацией и основанный главой OpenAI Сэмом Альтманом, привлек 52,5 миллиона долларов от стратегических инвесторов. Капитал был получен за счет продажи частных токенов ВЛД. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Для инвесторов, участвовавших в раунде финансирования, установлен 12-месячный период «локуп» (блокировки). Это означает, что покупатели не смогут продавать или обменивать свои токены на другие активы в течение года. Представители компании подчеркивают, что столь длительное ограничение свидетельствует о доверии инвесторов к будущему росту и полезности проекта Ворлд.

Основным покупателем в рамках сделки выступил венчурный фонд Пантера Капитал, специализирующийся на цифровых активах. Также в проект инвестировали такие крупные компании, как Эигхтко Холдингс, Баин Капитал Crypto, Сускуеханна Crypto и Селини Капитал. Средства будут направлены в фонд Ворлд Фундатион, базирующийся на Каймановых островах и занимающийся расширением сети Ворлд.

Докажите, что вы человек

Проект Ворлд управляется компанией Тулс фор Хуманитй, а его основная цель — создание системы «доказательства человечности» (пруф оф хуман) в интернете. В эпоху роста контента, создаваемого AI и ботами, определение того, что за аккаунтом стоит реальный человек, становится все более важным.

Для прохождения идентификации самого высокого уровня пользователи должны отсканировать радужную оболочку глаза с помощью специального устройства Орб. Это устройство в форме металлического шара преобразует уникальное изображение человеческого глаза в криптографический идентификатор. В настоящее время такие устройства установлены в партнерских магазинах и офисах компании во многих странах мира.

Изначально проект был известен как Worldcoin, но на фоне общего негативного отношения к сфере криптовалют он был переименован в Ворлд. Несмотря на это, основным активом проекта остается токен ВЛД. Пользователи могут хранить и торговать этим токеном через специальное приложение.

Глобальные планы и трудности

Для расширения своего масштаба Ворлд наладил партнерские отношения с такими популярными платформами, как Tinder и Тикетмастер. Однако, несмотря на глобальные амбиции, проект сталкивается с рядом трудностей. В частности, многие пользователи не спешат предоставлять свои биометрические данные, что замедляет массовое внедрение проекта.

Кроме того, в июне текущего года компания Тулс фор Хуманитй была вынуждена сократить штат сотрудников. Ожидается, что новые инвестиции в размере 52,5 миллиона долларов помогут проекту развить инфраструктуру и внедрить новые стандарты подтверждения цифровой личности в эпоху AI.

WorldSam AltmanКриптовалютаИскусственный ИнтеллектИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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