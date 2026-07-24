Россия планирует производить 36 самолетов MS-21 в год к 2032 году

Российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует к 2032 году довести объем производства пассажирских самолетов MS-21 до 36 единиц в год. Этот стратегический план является одним из важнейших проектов авиационной промышленности страны по импортозамещению и обеспечению внутреннего рынка современными лайнерами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает иксбт.ком со ссылкой на данные Кремля, для достижения этого масштабного показателя на Иркутском авиационном заводе проводятся масштабная реконструкция и модернизация производства. В настоящее время на предприятии завершено изготовление всех опытных образцов самолета MS-21 и идет процесс серийной сборки модификации MS-21-310, состоящей полностью из отечественных комплектующих.

Производственные мощности и техническое состояние

На данный момент в цехах завода находятся 18 самолетов MS-21 различной степени готовности. Стоит отметить, что 30 мая текущего года первая серийная машина была передана в летно-испытательное подразделение. В настоящее время лайнер проходит финальные наземные испытания перед совершением своего первого полета.

MS-21 — это среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку 175 пассажиров в двухклассной компоновке (бизнес и эконом). Данная модель рассматривается как конкурент популярным лайнерам на международном рынке, таким как Аирбус А320 и Boeing 737. Для стран с развивающимися региональными авиаперевозками, таких как Узбекистан, новая техника в этом сегменте всегда находится в центре внимания.

Новые модификации и планы на будущее

Помимо базовой модели, инженеры работают над укороченной версией лайнера — MS-21-210. Этот вариант рассчитан на 140 пассажиров, его первый полет запланирован на 2028 год. Это позволит снизить эксплуатационные расходы на маршрутах с меньшим пассажиропотоком.

Основные задачи в рамках проекта включают:

Модернизацию Иркутского авиационного завода на основе цифровых технологий;

Полный отказ от иностранных комплектующих и массовое производство модели MS-21-310;

Поэтапное увеличение темпов производства до 2032 года;

Адаптацию систем безопасности и технического обслуживания самолетов к международным стандартам.

Для российской авиационной промышленности успех проекта MS-21 является символом не только экономической, но и технологической независимости. В условиях западных санкций производство таких лайнеров, оснащенных собственными двигателями и композитными материалами, определяет будущее гражданской авиации страны.