Ученые определили тип метеорита, уничтожившего динозавров: он оказался редким

Виновник катастрофы, произошедшей 66 миллионов лет назад и уничтожившей около 75 процентов жизни на Земле, включая динозавров, наконец определен. Новый анализ, проведенный группой международных исследователей, показывает, что небесное тело, столкнувшееся с нашей планетой, было одним из самых редких типов метеоритов — углеродистым хондритом класса КО (Орнанс). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые изучили изотопы никеля в тонком слое глины, образовавшемся после столкновения в конце мелового периода. Хотя сам метеорит полностью испарился во время удара, его микроскопические «химические следы» сохранились. Результаты исследования были опубликованы изданием иксбт.ком.

Редкое и древнее тело

Углеродистые хондриты составляют всего 5 процентов всех метеоритов, найденных на Земле. Класс КО является лишь очень малой частью этой группы. Такие объекты считаются образцами древнейшей материи, которая практически не изменилась с момента формирования Солнечной системы.

Ученые отмечают, что это открытие меняет представление о механизме глобального вымирания. Метеориты класса КО содержат значительно меньше летучих элементов, таких как сера, углерод, цинк и вода, по сравнению с другими типами. Это указывает на то, что основным фактором глобального похолодания стали не вещества, принесенные космическим телом, а огромное количество пыли и обломков, поднятых в атмосферу в результате удара.

Кратер Чикксулуб и глубины космоса

Происхождение этого астероида до сих пор неясно, однако ученые выдвигают две гипотезы. Он мог сформироваться либо во внешней части пояса астероидов недалеко от Юпитера, либо в более отдаленных регионах Солнечной системы.

Согласно современным расчетам, этот гигантский камень диаметром 10–15 километров врезался в Землю на скорости 64 000 километров в час. В результате этого столкновения образовался кратер Чикксулуб, который сегодня скрыт под полуостровом Юкатан в Мексике.

Хотя это исследование не меняет общую картину вымирания динозавров, оно с высокой точностью определило, какой именно тип космического «гостя» стал причиной одной из крупнейших трагедий в истории Земли. Это помогает лучше понять прошлое нашей планеты и угрозы, которые могут исходить из космоса.