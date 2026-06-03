Yandex ИД запустил единый центр управления уведомлениями сервисов

·35·Технологии
Yandex ИД запустил единый центр управления уведомлениями сервисов

Команда Yandex представила новый инструмент, позволяющий пользователям централизованно управлять всеми типами уведомлений от сервисов компании. Теперь в личном кабинете Yandex ИД можно на одной странице просмотреть, какие сервисы имеют право отправлять сообщения, и настроить их. Об этом сообщает Иксбт.ком .

С помощью новой функции пользователи могут перейти в раздел «Данные» => «Связь с сервисами» и выбрать удобные каналы связи (пуш-уведомления, электронная почта, звонки или СМС) для каждого отдельного продукта, например Plus, Алиса или Музыка. При этом стандартные настройки внутри приложений остаются в силе.

Новый центр также позволяет контролировать безопасность аккаунта. В нем отображается список устройств, на которые приходят уведомления, связанные с защитой профиля. Если в списке обнаружится старое или незнакомое устройство, его можно отключить от системы Yandex ИД прямо в интерфейсе.

YandexYandex IDТехнологииБезопасностьУведомления
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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