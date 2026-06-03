Yandex ИД запустил единый центр управления уведомлениями сервисов

Команда Yandex представила новый инструмент, позволяющий пользователям централизованно управлять всеми типами уведомлений от сервисов компании. Теперь в личном кабинете Yandex ИД можно на одной странице просмотреть, какие сервисы имеют право отправлять сообщения, и настроить их. Об этом сообщает Иксбт.ком .

С помощью новой функции пользователи могут перейти в раздел «Данные» => «Связь с сервисами» и выбрать удобные каналы связи (пуш-уведомления, электронная почта, звонки или СМС) для каждого отдельного продукта, например Plus, Алиса или Музыка. При этом стандартные настройки внутри приложений остаются в силе.

Новый центр также позволяет контролировать безопасность аккаунта. В нем отображается список устройств, на которые приходят уведомления, связанные с защитой профиля. Если в списке обнаружится старое или незнакомое устройство, его можно отключить от системы Yandex ИД прямо в интерфейсе.