Огабек Собиров даст двухдневный концерт в Ташкенте

·57·Культура
Огабек Собиров даст двухдневный концерт в Ташкенте

Народный артист Узбекистана и Каракалпакстана, а также народный хофиз Таджикистана Огабек Собиров представит своим поклонникам новую концертную программу. Выступления артиста пройдут 8–9 сентября во Дворце «Дружбы народов» в Ташкенте.

Концерты в оба дня начнутся в 19:30. Ожидается, что в программе прозвучат как известные хиты Огабека Собирова, так и полюбившиеся слушателям произведения.

Концерт продлится два дня

Согласно информации, указанной на афише, концертная программа Огабека Собирова запланирована на 8 и 9 сентября.

Для проведения мероприятия выбрана одна из крупнейших концертных площадок страны — Дворец «Дружбы народов». Начало концертов в оба дня запланировано на 19:30.

Огабек Собиров является одним из артистов, который на протяжении многих лет успешно работает как в жанре узбекской национальной эстрады, так и в традиционном песенном искусстве. Его концерты отличаются тем, что собирают вокруг одной сцены представителей разных поколений.

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Сколько стоят билеты?

Билеты на концерт предлагаются по разным ценам в зависимости от расположения мест.

Минимальная стоимость билетов начинается от 100 тысяч сумов. Цена на места высшей категории достигает 600 тысяч сумов.

Таким образом, поклонники, планирующие посетить концерт, могут приобрести билеты в соответствии со своими возможностями и выбором мест во дворце.

На концерте будет использоваться фонограмма

В официальной информации о мероприятии особо отмечено, что во время концертной программы будет использоваться фонограмма.

Эта информация дает зрителям четкое представление о формате концерта заранее. О других деталях программы и сценических постановках пока дополнительной информации не поступало.

Двухдневная концертная программа Огабека Собирова пройдет 8–9 сентября во Дворце «Дружбы народов». Поклонников ждут популярные песни артиста и праздничная концертная атмосфера.

Огабек СобировТашкентУзбекистанТаджикистанДворец Дружбы народов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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