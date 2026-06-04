Инструмент Grok Буилд от Илона Маска создал гоночную игру по одному запросу

·64·Технологии
Инструмент Grok Буилд от Илона Маска создал гоночную игру по одному запросу

Пользователь соцсети @тестерлабор попросил платформу Grok Буилд создать браузерную гоночную игру в стиле киберпанк. ИИ самостоятельно написал код и с помощью Grok Имагине сгенерировал автомобили, трассы, меню и другие визуальные элементы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Готовый прототип запустился прямо в браузере без дополнительных правок. В игре доступны несколько трасс, таких как Неон Киркуит и Миднигхт Канён, выбор автомобилей, ускорители и аркадная физика. В продемонстрированном видео показан полный цикл: от главного меню до гоночного процесса со столкновениями.

Этот проект стал примером того, как Grok объединяет написание кода и генерацию изображений в единый процесс. Новостью поделился сам Илон Маск. Миллиардер отметил, что Grok Буилд совершенствуется каждый день, а команда работает 7 дней в неделю.

Ранее Илон Маск обещал, что к 2026 году Grok сможет создавать полноценные видеоигры. Кроме того, он подтвердил, что для модели Grok 5 используется проприетарная платформа SpaceX, написанная на языке К.

Напомним, недавно компания SpaceX AI объявила о запуске бета-версии Grok Буилд — инновационного агентского инструмента с командной строкой.

Elon MuskGrok BuildSpaceX AIИскусственный ИнтеллектВидеоигры
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом