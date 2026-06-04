Инструмент Grok Буилд от Илона Маска создал гоночную игру по одному запросу

Пользователь соцсети @тестерлабор попросил платформу Grok Буилд создать браузерную гоночную игру в стиле киберпанк. ИИ самостоятельно написал код и с помощью Grok Имагине сгенерировал автомобили, трассы, меню и другие визуальные элементы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Готовый прототип запустился прямо в браузере без дополнительных правок. В игре доступны несколько трасс, таких как Неон Киркуит и Миднигхт Канён, выбор автомобилей, ускорители и аркадная физика. В продемонстрированном видео показан полный цикл: от главного меню до гоночного процесса со столкновениями.

Этот проект стал примером того, как Grok объединяет написание кода и генерацию изображений в единый процесс. Новостью поделился сам Илон Маск. Миллиардер отметил, что Grok Буилд совершенствуется каждый день, а команда работает 7 дней в неделю.

Ранее Илон Маск обещал, что к 2026 году Grok сможет создавать полноценные видеоигры. Кроме того, он подтвердил, что для модели Grok 5 используется проприетарная платформа SpaceX, написанная на языке К.

Напомним, недавно компания SpaceX AI объявила о запуске бета-версии Grok Буилд — инновационного агентского инструмента с командной строкой.