Испанский клуб Барселона в прошлом трансферном окне серьезно рассматривал кандидатуру английского нападающего Мейсона Гринвуда. В период финансовых трудностей каталонский гранд искал недорогие, но эффективные варианты для усиления линии атаки, и бывший форвард Манчестер Юнайтед попал в поле зрения клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации, распространенной спортивным изданием, группа скаутов под руководством спортивного директора Деку включила имя Гринвуда в шорт-лист на ранних этапах летнего трансферного окна. Руководство, стремящееся повысить атакующий потенциал команды под руководством нового главного тренера Ханси Флика, высоко оценило мастерство футболиста.

В последние годы Барселона вынуждена вести осторожную и креативную политику на рынке из-за экономических ограничений. С этой точки зрения Мейсон Гринвуд рассматривался как вариант, способный принести «высокий результат при низких затратах». Предполагалось, что его универсальные качества на поле и способность играть на нескольких позициях соответствуют тактической системе Флика.

Спортивные успехи и тактическая гибкость

Успешная карьера нападающего во Франции стала одним из основных факторов, привлекших внимание каталонцев. Он сумел восстановить свою профессиональную репутацию в составе Марселььььььььььььььььььььььььььья, забив 48 голов в 81 матче на стадионе Велодром. В частности, 26 голов и 11 результативных передач в последнем полноценном сезоне в Лиге 1 свидетельствовали о его отличной спортивной форме.

В системе Ханси Флика высоко ценятся игроки, способные смещаться с флангов в центр или действовать как чистые центральные нападающие. Гринвуд обладал именно такой тактической гибкостью. Однако трансфер не состоялся, и в итоге футболист отправился в Турцию, подписав контракт с Фенербахче.

Стоит отметить, что осуществление этого трансфера могло вызвать широкие дискуссии среди болельщиков Барселоны и футбольной общественности. Девиз клуба «Мес куе ун клуб» (Больше, чем клуб) включает в себя не только спортивные успехи, но и социальную ответственность и этические нормы. Не исключено, что проблемы футболиста вне поля в прошлом повлияли на то, что трансфер не был завершен.

Хотя в настоящее время Барселона переключила свое внимание на другие молодые таланты, рассмотрение варианта с Мейсоном Гринвудом свидетельствует о сложной стратегии клуба на трансферном рынке. Эта новость еще раз подтвердила, что каталонцы стремятся эффективно использовать каждую возможность.