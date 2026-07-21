Снап урегулировала судебный иск о зависимости от социальных сетей

Компания Снап, владелец платформы Snapchat, стала очередным технологическим гигантом, достигшим соглашения по иску о вредном влиянии социальных сетей на психику детей и молодежи. Судебное разбирательство должно было начаться в конце этого месяца, однако стороны решили урегулировать спор путем мирового соглашения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания Bloomberg, компания Снап подтвердила факт заключения соглашения, однако его финансовые условия и детали пока не разглашаются. Этот случай является частью масштабных судебных процессов против крупных компаний по поводу негативного воздействия социальных сетей на здоровье подростков.

Ранее TikTok также достиг соглашения с истцом в рамках этого же дела. Перед началом судебного процесса с участием присяжных в Лос-Анджелесе TikTok удалось урегулировать свои обязательства. YouTube также выбрал путь мирового соглашения, и на данный момент единственным ответчиком по этому делу остается компания Meta.

Безопасность детей и судебные прецеденты

Для компании Meta ситуация выглядит значительно сложнее. В начале текущего года компания проиграла аналогичный судебный процесс по безопасности детей в штате Нью-Мексико. Это стало первым официальным судебным поражением Meta в данном направлении. В марте суд Лос-Анджелеса признал компании Meta и Google виновными, обязав их выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

Эти судебные решения провоцируют волну новых исков против социальных сетей по всему миру. Истцы выражают протест против аддиктивной природы платформ и влияния алгоритмов на психическое здоровье молодежи, в частности, на усиление чувства депрессии и тревоги.

Учитывая популярность таких приложений, как Snapchat и TikTok, среди пользователей в Узбекистане, подобные международные судебные решения имеют важное значение и для местной аудитории. В результате такого давления компании вынуждены усиливать меры безопасности на своих платформах и расширять функции родительского контроля.

По мнению экспертов, подобные соглашения и судебные решения могут привести к радикальным изменениям в дизайне социальных сетей в будущем. Ожидается, что компании будут пересматривать алгоритмы и создавать более безопасную среду для молодых пользователей, чтобы избежать будущих судебных издержек.