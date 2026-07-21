Сервис искусственного интеллекта Suno подвергся хакерской атаке: украдены данные 55 миллионов пользователей

·58·Технологии
Сервис искусственного интеллекта Suno подвергся хакерской атаке: украдены данные 55 миллионов пользователей

Платформа Suno, лидер в области создания музыки с помощью искусственного интеллекта, подверглась крупной кибератаке. Согласно сообщению сервиса мониторинга баз данных Хаве И Бин Пвнед, в результате инцидента в руки хакеров попали личные данные более 55,3 миллиона пользователей. Этот случай оценивается как одна из крупнейших утечек данных в истории стартапов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Украденный набор данных включает имена и фамилии пользователей, адреса проживания, адреса электронной почты и номера телефонов. Кроме того, хакеры получили доступ к информации о покупках пользователей из платежной системы Stripe, а также к последним цифрам банковских карт и срокам их действия. Это создает серьезную угрозу финансовой безопасности пользователей.

Исходный код и проблемы авторского права

Согласно расследованию издания 404 Медиа, кибератака произошла в ноябре 2023 года, но о ее масштабах стало известно только сейчас. Самое интересное заключается в том, что хакеры украли не только данные пользователей, но и исходный код (сурке коде) платформы Suno. Анализ этого кода показал, что компания для обучения своих моделей искусственного интеллекта без разрешения собирала (скрапинг) миллионы песен и текстов с таких популярных платформ, как Дизер, Genius и YouTube.

В настоящее время несколько крупных звукозаписывающих лейблов подали на Suno в суд, обвинив компанию в нарушении авторских прав. Утечка исходного кода может послужить серьезным доказательством против компании в ходе этих судебных процессов. Истцы утверждают, что компания незаконно использовала интеллектуальную собственность артистов при создании своей системы.

Молчание компании и последствия

Руководство Suno, в частности один из основателей компании Майки Шульман, пока не выступило с официальным заявлением по поводу этой кибератаки. Тот факт, что компания не предупредила своих пользователей об утечке данных, также подвергается критике со стороны экспертов. Подобные ситуации обычно приводят к снижению доверия к платформе и массовому отказу пользователей от услуг.

Эта новость имеет важное значение и для пользователей из Узбекистана, так как сервис Suno становился все более популярным в нашей стране. Эксперты рекомендуют всем пользователям, зарегистрированным на этой платформе, принять следующие меры:

  • Немедленно сменить пароли, если они использовались на других сайтах;
  • Включить систему двухфакторной аутентификации (2ФА);
  • Проверить отсутствие подозрительных транзакций по банковским картам.
В настоящее время платформа Suno находится под серьезным правовым давлением, помимо технических сбоев и проблем с безопасностью. Ожидается, что подобные скандалы в сфере искусственного интеллекта приведут к ужесточению законов, регулирующих эти технологии в будущем.

SunoИскусственный ИнтеллектКибератакаБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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