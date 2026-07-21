Экипаж «Союз МС-28» готовится к возвращению на Землю: дата посадки определена

·61·Технологии
Экипаж «Союз МС-28» готовится к возвращению на Землю: дата посадки определена

Экипаж космического корабля «Союз МС-28», завершающий свою миссию на Международной космической станции, вернется на Землю 26 июля текущего года. Завершение этого полета важно не только как технический процесс, но и с точки зрения адаптации человеческого организма к условиям гравитации после длительного пребывания в невесомости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным госкорпорации «Роскосмос», на борту корабля на Землю отправятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. В настоящее время члены экипажа готовятся не только к процессу посадки, но и к привычным условиям повседневной жизни, в частности, к резкому воздействию земной гравитации.

Восстановление здоровья и специальная подготовка

Специалисты отмечают, что одним из самых сложных этапов для космонавтов является реадаптация сердечно-сосудистой системы. В условиях невесомости кровь в организме распределяется иначе, поэтому после возвращения на Землю организм может столкнуться с трудностями при поддержании кровообращения в вертикальном положении.

На заключительном этапе полета члены экипажа проводят тренировки в специальном профилактическом вакуумном костюме «Чибис-М». Это устройство создает отрицательное давление в нижней части тела, обеспечивая приток крови вниз. Этот процесс искусственно имитирует воздействие земной гравитации.

Такие тренировки «приучают» организм к перераспределению крови в вертикальном положении. Это помогает предотвратить негативные состояния, такие как головокружение и обмороки, которые могут наблюдаться у астронавтов после посадки. По сообщению издания Иксбт.ком, эта технология была разработана на основе многолетнего опыта космической медицины.

Операция по посадке, которая состоится 26 июля, будет проведена в соответствии со всеми мерами безопасности. Безопасное возвращение экипажа на Землю и их последующий процесс реабилитации будут находиться под контролем специалистов. Данная миссия оценивается как очередной успешный шаг в рамках международного космического сотрудничества.

КосмосСоюз МС-28РоскосмосNASAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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