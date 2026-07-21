Лука Модрич продлевает контракт с Миланом и покидает сборную Хорватии

·93·Спорт
Лука Модрич продлевает контракт с Миланом и покидает сборную Хорватии

Легенда мирового футбола Лука Модрич готовится открыть новую и финальную страницу в своей карьере. Опытный полузащитник достиг соглашения о продлении действующего контракта с итальянским клубом «Милан» еще на один год. Это решение прояснило не только будущее игрока на клубном уровне, но и его карьеру на международной арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, опубликованной изданием Gazzetta делло Sport, переговоры между 40-летним футболистом и руководством клуба завершились успешно. Модрич, находящийся сейчас в отпуске, выразил желание остаться в команде. Ожидается, что официальные документы будут подписаны в ближайшие дни, а срок действия контракта продлится до конца следующего сезона.

Прощание с международной ареной

Наряду с продлением клубной карьеры, Лука Модрич принял решение поставить точку в выступлениях за национальную сборную Хорватии. Он связался с главным тренером сборной Славеном Биличем и сообщил, что завершит международную карьеру в октябре. Это решение связано с желанием футболиста сосредоточить все свое внимание и силы исключительно на успехах на клубном уровне.

Последний матч Модрича за сборную состоится 6 октября в рамках Лиги наций против Испании. Встреча в Сплите станет для хорватских болельщиков возможностью достойно проводить своего капитана. Напомним, что на последнем чемпионате мира сборная Хорватии уступила Португалии и покинула турнир на стадии 1/16 финала.

Новый тренер и новые цели

В ближайшие дни Лука Модрич присоединится к учебно-тренировочным сборам «Милана» в Австралии. Команда готовится к новому сезону под руководством нового главного тренера Рубена Аморима. В своем последнем сезоне Модрич намерен помочь итальянскому гранду завоевать новые трофеи после неудач в Лиге чемпионов.

Как пишет Goal.com, карьера Модрича богата достижениями. В составе «Реал Мадрида» он шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, четырежды чемпионом Испании и пять раз обладателем Суперкубка УЕФА. Также в 2018 году он получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира. Его профессиональный путь также неразрывно связан с такими клубами, как «Динамо Загреб» и «Тоттенхэм».

Этот трансфер и продление контракта — важный шаг для сохранения опыта в полузащите «Милана». Несмотря на то, что Модричу 40 лет, ожидается, что его футбольный интеллект и лидерские качества будут играть ключевую роль в проекте Рубена Аморима. Для футбольных болельщиков это станет «лебединой песней» легендарного полузащитника.

Лука МодричМиланХорватияФутбольные трансферыРубен Аморим
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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