Компания SpaceX под руководством Илона Маска сегодня, 21 июля, осуществляет миссию МРВ-МЭП, которая обещает стать революционным шагом в космической индустрии. Ракета Falcon 9, стартующая с мыса Канаверал во Флориде, выведет на орбиту уникального космического «механика». Эта миссия является первым масштабным проектом, направленным на продление срока службы спутников непосредственно в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В рамках миссии на геостационарную орбиту будут доставлены аппарат Миссион Роботик Вехикле (МРВ), разработанный дочерней компанией Northrop Grumman — СпакеЛогистикс, и три модуля Миссион Экстенсион Под (МЭП). Основная цель этого проекта — предотвратить сгорание в атмосфере спутников, у которых заканчивается топливо или возникли технические неисправности, и обеспечить продолжение их работы.

Аппарат МРВ представляет собой специализированное роботизированное сервисное средство, оснащенное двумя трехметровыми манипуляторами-«руками», созданными исследовательской лабораторией ВМС США. С помощью этих механических рук робот будет устанавливать модули МЭП на спутники клиентов. Этот процесс позволяет выполнять сложные инженерные работы в космосе без участия человека.

«Спасатели» в космосе

Модули Миссион Экстенсион Под (МЭП) — это компактные устройства, оснащенные собственной электрической двигательной системой. После установки на спутник модуль берет на себя управление положением аппарата на орбите и поддержание его ориентации. По данным Northrop Grumman, один такой модуль может продлить срок службы спутника весом около двух тонн как минимум на восемь лет.

Первыми клиентами новой системы стали австралийский оператор Оптус и компания Интелсат. Они уже заказали модули для своих аппаратов. После выполнения первоначальных задач аппарат МРВ останется на орбите и в будущем будет участвовать в осмотре, перемещении и модернизации других спутников.

Еще одним важным аспектом этой миссии является возможность дозаправки аппарата МРВ в космосе. Устройство оснащено интерфейсом Пассиве Рефуелинг Модуле, одобренным Космическими силами США. Это создает основу для гораздо более длительного использования сервисного аппарата и реализации сложных миссий в будущем.

Согласно сообщению иксбт.ком, этот полет имеет особое значение и для SpaceX. Первая ступень ракеты Falcon 9 не будет возвращена на Землю из-за высокой энергии, необходимой для выхода на геостационарную орбиту. Это будет 32-й и последний полет для данного ускорителя. Ранее он использовался для доставки грузов на МКС и во многих миссиях в рамках проекта Starlink.

Развитие этой технологии имеет стратегическое значение и для таких стран, как Узбекистан, планирующих иметь собственные телекоммуникационные спутники. В будущем появится возможность значительно экономить средства, ремонтируя дорогостоящие аппараты в космосе вместо их замены на новые.