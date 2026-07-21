Новинка для любителей минимализма: бренд Лигхт представил доступный и яркий телефон-раскладушку

В мире современных технологий проблема зависимости от смартфонов становится всё более актуальной. В связи с этим стартап Лигхт, стремящийся избавить пользователей от цифровой зависимости, анонсировал свое новое и доступное устройство — модель Лигхт Флип. Этот телефон-раскладушка выделяется не только своей простотой, но и дизайном в стиле ретро. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По словам одного из основателей компании Кайвея Тана, который в свое время участвовал в создании легендарной Моторола Разр, разработка новой модели была вызвана интересом со стороны представителей Ген З. В интервью изданию TechCrunch он отметил, что среди молодежи высок спрос на старые телефоны-раскладушки, однако качество существующих на рынке устройств оставляет желать лучшего. Лигхт Флип выходит как качественный и отвечающий современным требованиям минималистичный аппарат.

Технические характеристики и возможности

В отличие от предыдущих моделей бренда, цена Лигхт Флип установлена на довольно доступном уровне — 299 долларов. Для сравнения, модель Лигхт Фоне ИИИ продается за 799 долларов. Чтобы снизить стоимость, производители отказались от сенсорного экрана, модуля NFC и селфи-камеры. Кроме того, корпус выполнен не из алюминия, а из высококачественного пластика.

Основные технические параметры устройства включают:

Внутренний 2,8-дюймовый ОЛЭД-дисплей;

12-мегапиксельная основная камера;

Поддержка стандартов связи 5Г и 4Г ЛТЭ;

Порт USB-C, Bluetooth и разъем 3,5 мм для наушников;

Возможность работы с еСИМ и физическими Нано СИМ-картами.

На внешней стороне телефона экрана нет, однако для уведомлений предусмотрен небольшой световой индикатор. Это специальное решение, призванное уберечь пользователя от постоянного взгляда в экран.

Цифровой детокс и новый образ жизни

Лигхт Флип предназначен не только для звонков, но и оснащен необходимыми повседневными инструментами. В нем есть будильник, калькулятор, календарь, музыкальный плеер и функция прослушивания подкастов. Однако социальные сети, браузер и другие отвлекающие приложения в устройстве не предусмотрены. Это позволяет пользователю контролировать свое время и фокусироваться на важных делах.

Компания планирует начать поставки нового устройства в апреле 2027 года. Чтобы поддержать клиентов в период долгого ожидания, была запущена специальная программа «Флип Ёур Лифе». В рамках этой программы пользователям будут предоставляться советы и рекомендации по адаптации к жизни без смартфона.

Основатели Лигхт признают, что полностью отказаться от смартфонов сложно, так как сервисы вроде Apple Pay, WhatsApp или iMessage стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Тем не менее, такие устройства, как Лигхт Флип, служат удобным мостом для людей, желающих сделать перерыв от цифрового мира и вернуться к реальной жизни.