Электронная книга в вашем кошельке: Кстеинк Кс4 Pro стала новинкой на рынке компактных гаджетов

На рынке электронных книг бренд Кстеинк, известный своими миниатюрными размерами, представил новую модель Кс4 Pro. Этот гаджет, ставший вирусным в социальных сетях, в отличие от предыдущих версий, оснащен сенсорным экраном и системой подсветки, которые так долго ждали пользователи. По данным иксбт.ком, устройство предназначено для тех, кто хочет избавиться от зависимости от смартфонов и проводить свободное время за чтением книг. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Модель Кстеинк Кс4 Pro весит всего 72 грамма, а ее толщина составляет 5,95 миллиметра. Это позволяет поместить ее не только в карман, но и внутрь кошелька. На задней панели устройства имеются специальные магниты, с помощью которых гаджет можно прикрепить к задней панели смартфона. Это побуждает читать несколько страниц книги в очереди или в общественном транспорте вместо того, чтобы листать ленту Instagram.

Новые возможности и технические характеристики

Если в предыдущих моделях Кс3 и Кс4 навигация осуществлялась только с помощью механических кнопок, то в версии Кс4 Pro добавлен 4,26-дюймовый сенсорный экран. Это значительно повышает удобство использования. Также внедрена система подсветки с возможностью регулировки цветовой температуры для любителей ночного чтения. Специалисты отмечают, что экран на основе технологии Э-инк не утомляет глаза, как iPhone или другие смартфоны, что делает чтение перед сном более безопасным.

Автономность работы устройства также впечатляет. Благодаря энергоэффективности экранов Э-инк, Кс4 Pro может работать несколько недель после одной зарядки. Например, в ходе тестов при ежедневном использовании в течение трех недель заряд батареи не опускался ниже 60 процентов. Однако в этот раз производитель отказался от порта USB-C в пользу магнитного пого-разъема, что может вызвать неудобства у некоторых пользователей.

Ограничения в использовании и программное обеспечение

Кстеинк Кс4 Pro работает на программном обеспечении с открытым исходным кодом, что дает пользователям свободу при загрузке своих файлов. Книги можно передавать через Wi-Fi или Bluetooth, но самый простой способ — использование карты микро СД. Стоит отметить, что этот гаджет не поддерживает книги из закрытых экосистем, таких как Amazon. Он в основном адаптирован для работы со свободными файлами в формате .епуб.

У малого размера есть и свои недостатки. Например, на 4,26-дюймовом экране может быть немного неудобно читать поэтические произведения или книги со сложными таблицами. Кроме того, из-за мелкого текста устройство приходится держать ближе к лицу. Тем не менее, этот миниатюрный гаджет, предлагаемый по цене 99 долларов, благодаря своей компактности может стать отличным дополнением к крупным электронным книгам, таким как Kindle.