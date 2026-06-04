Realme представила тонкий смартфон с аккумулятором на 8000 мА·ч

·170·Технологии
Realme представила тонкий смартфон с аккумулятором на 8000 мА·ч

Компания Realme объявила официальную дату презентации новой модели П4Р 5Г из серии П. Премьера устройства запланирована на 10 июня. Главной особенностью нового смартфона стал его огромный аккумулятор емкостью 8 000 мА·ч. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно заявлению компании, смартфон способен работать до трех дней на одном заряде. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также доступны функции обходной зарядки (бйпасс чаргинг), реверсивной зарядки и интеллектуального управления питанием.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 и оснащен операционной системой Android 16 с оболочкой Realme УИ 7.0. Устройство получит до 256 ГБ постоянной памяти и до 14 ГБ виртуальной оперативной памяти. Для обеспечения стабильной работы установлена система охлаждения с испарительной камерой площадью 5 300 кв. мм.

Модель Realme П4Р 5Г оснащена дисплеем с частотой обновления 144 Гц и яркостью 1 200 нит. Кроме того, она соответствует степени защиты ИП65 и военному стандарту прочности МИЛ-СТД-810Х. Камера включает основной датчик на 50 мегапикселей с обработкой на базе искусственного интеллекта (AI).

RealmeСмартфонАккумуляторТехнологииMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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