Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере Max

·41·Технологии
Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере Max

Разработчики российского мессенджера Max сообщили о проблемах с доставкой пуш-уведомлений на устройствах iPhone. По данным пресс-службы сервиса, после удаления приложения из App Store система iOS автоматически аннулирует токен уведомлений. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В результате сервер теряет возможность отправлять пуш-сообщения на конкретный смартфон, и пользователь перестает получать новые сообщения в фоновом режиме. Все входящие сообщения становятся видны только при ручном запуске приложения и обновлении чата. Это фактически сводит на нет основной сценарий использования мессенджера — функцию оперативного оповещения.

В такой ситуации часть функциональности сервиса теряет свою эффективность, так как пользователи могут пропустить важные сообщения до повторного открытия приложения. Ранее сообщалось, что мессенджер Max был закрыт для скачивания в App Store. В настоящее время команда проекта пытается установить причины данного явления.

Max — российский государственный мессенджер, разработанный холдингом VK и представленный как национальная платформа для общения, бизнеса и получения госуслуг. Данное приложение должно было быть обязательно предустановлено на все смартфоны, продаваемые в России.

MaxiPhoneApp StoreVKТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Vivo Кс500 Pro Max: 200 МП перископ и сенсор Sony ЛОФИКСегодня, 06:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом