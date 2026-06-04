Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере Max

Разработчики российского мессенджера Max сообщили о проблемах с доставкой пуш-уведомлений на устройствах iPhone. По данным пресс-службы сервиса, после удаления приложения из App Store система iOS автоматически аннулирует токен уведомлений. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В результате сервер теряет возможность отправлять пуш-сообщения на конкретный смартфон, и пользователь перестает получать новые сообщения в фоновом режиме. Все входящие сообщения становятся видны только при ручном запуске приложения и обновлении чата. Это фактически сводит на нет основной сценарий использования мессенджера — функцию оперативного оповещения.

В такой ситуации часть функциональности сервиса теряет свою эффективность, так как пользователи могут пропустить важные сообщения до повторного открытия приложения. Ранее сообщалось, что мессенджер Max был закрыт для скачивания в App Store. В настоящее время команда проекта пытается установить причины данного явления.

Max — российский государственный мессенджер, разработанный холдингом VK и представленный как национальная платформа для общения, бизнеса и получения госуслуг. Данное приложение должно было быть обязательно предустановлено на все смартфоны, продаваемые в России.