Сборная Италии провела переговоры с Пепом Гвардиолой: Паоло Мальдини в Барселоне

Федерация футбола Италии начала амбициозный проект, чтобы заполнить вакантную должность главного тренера национальной сборной. Пеп Гвардиола, покинувший «Манчестер Сити», стал главной целью «Скуадры Адзурры». Для осуществления этого трансфера были задействованы легендарные представители итальянского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Футбалл Италиа, технический директор сборной Паоло Мальдини и советник Леонардо посетили Барселону в минувшие выходные. Там они встретились с Пепом Гвардиолой лично и предложили ему возглавить сборную Италии. Распространившиеся в социальных сетях фотографии Мальдини и Леонардо, возвращающихся в Италию, еще больше подогрели эти слухи.

«Нужно чудо»

Несмотря на то, что переговоры прошли на высоком уровне, убедить специалиста остается практически невыполнимой задачей. Дело в том, что Гвардиола, проработавший 10 лет в «Манчестер Сити», планирует взять перерыв в футболе и посвятить время семье. Он неоднократно подчеркивал, что в ближайшее время не намерен присоединяться к новому проекту.

Известный инсайдер Фабрицио Романо также выразил свое мнение по этой ситуации. По его словам, итальянской федерации потребуется настоящее чудо, чтобы изменить решение Гвардиолы. Романо отметил, что тренер пока тверд в своем решении отдохнуть и готов отклонить любые заманчивые предложения.

Хотя итальянская сторона пообещала создать все условия для Пепа Гвардиолы, желание тренера взять паузу остается главным препятствием. Как сообщает Goal.com, руководство федерации ждет окончательного ответа, но прекрасно понимает, что шансы крайне малы.

Запасные варианты: Пирло и Манчини

Если проект с Гвардиолой потерпит неудачу, сборная Италии перейдет к запасным вариантам. В настоящее время в списке кандидатов два известных специалиста — Андреа Пирло и Роберто Манчини. Оба тренера хорошо знают атмосферу итальянского футбола и имеют опыт работы со сборной.

Роберто Манчини выиграл с Италией Евро-2020, а Андреа Пирло, как полагают, может перестроить команду благодаря своему высокому авторитету. Тем не менее, федерация в первую очередь намерена до конца прояснить ситуацию с Гвардиолой. Перед предстоящими международными матчами сборная Италии должна как можно скорее решить вопрос с новым тренером.