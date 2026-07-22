Как прошла вторая свадьба Шахло и Вейселя в Трабзоне? (видео)

После первой свадебной церемонии хорезмской певицы Шахло Салаевой и турецкого певца Вейселя Дулгера, состоявшейся 19 июля в Стамбуле, пара объявила, что 21 июля проведет второе торжество в Трабзоне.

Кадры торжественной свадьбы, прошедшей 21 июля в Трабзоне, широко разошлись в социальных сетях. Судя по видео, церемония была организована на высоком уровне, в атмосфере приподнятого настроения, с гармоничным сочетанием национальных обычаев и современных традиций. Близкие и гости поздравили молодоженов и разделили с ними радость этого дня.

Интересно, что в одном из своих предыдущих интервью Шахло Салаева упоминала, что день рождения ее супруга Вейселя Дулгера также приходится на 21 июля. Поэтому тот факт, что вторая свадьба совпала с днем рождения жениха, привлекла особое внимание поклонников.

Под видео, распространившимися в социальных сетях, пользователи оставляют множество теплых комментариев, искренне поздравляя молодоженов и желая им долгой и счастливой семейной жизни, любви, взаимопонимания и удачи.