Сурав Гангули отреагировал на критику в адрес Лионелья Месси

·65·Спорт
Сурав Гангули отреагировал на критику в адрес Лионелья Месси

Футбольный мир до сих пор не может прийти в себя после финала Чемпионата мира 2026 года. Поражение сборной Аргентины в решающем матче против Испании и игра, показанная Лионельем Месси, вызвали множество дискуссий. Легендарный индийский крикетист Сурав Гангули присоединился к этим спорам, выступив в защиту 39-летнего нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале, который прошел на стадионе «Метлайф», Аргентина уступила со счетом 0:1. После матча многие болельщики и эксперты заявили, что Лионель Месси не смог показать свой максимум, поставив под сомнение его влияние на команду. Однако, по мнению Гангули, несправедливо оценивать наследие великого спортсмена по одной игре.

Тактическое превосходство и человеческий фактор

В своем интервью Сурав Гангули подчеркнул, что любой спортсмен, даже если это Лионель Месси, иногда может пережить неудачные дни. По его словам, критиковать футболиста только за действия в одном финале — неверный подход.

«Наследие такой легенды, как Лионель Месси, никогда не должно оцениваться на основе одного матча. Мы должны помнить, что он тоже человек, и никто не может играть на одном уровне каждый день. Измерять всю его карьеру результатом одного финала — просто несправедливо», — отметил бывший президент Совета по крикету Индии.

Также Гангули признал, что в тот вечер сборная Испании была тактически намного сильнее. По его мнению, «Красная фурия» подавила креативность сборной Аргентины и сумела изолировать Месси на поле.

Новая эра в аргентинском футболе

После этого поражения многих мучает вопрос: выйдет ли Лионель Месси еще раз на поле в футболке сборной Аргентины? Хотя команда под руководством Лионелья Скалони два года назад защитила титул обладателя Кубка Америки, поражение в финале Чемпионата мира предвещает большие перемены в составе.

По мнению Гангули, сам выход в финал — это уже большой результат. Отметив, что в футболе победы и поражения идут рука об руку, бывший крикетист высоко оценил стабильность сборной Аргентины в последние годы. Будущее Месси интересно и узбекским футбольным болельщикам, ведь каждый его шаг вписывается в историю мирового футбола.

На данный момент Лионель Месси не делал официальных заявлений по поводу своего будущего. Для звезды «Интер Майами» этот турнир, скорее всего, стал последним крупным соревнованием в карьере, однако его место в футбольном мире и достигнутые успехи остаются выше любого результата.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираФутболИспания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»