Футбольный мир до сих пор не может прийти в себя после финала Чемпионата мира 2026 года. Поражение сборной Аргентины в решающем матче против Испании и игра, показанная Лионельем Месси, вызвали множество дискуссий. Легендарный индийский крикетист Сурав Гангули присоединился к этим спорам, выступив в защиту 39-летнего нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале, который прошел на стадионе «Метлайф», Аргентина уступила со счетом 0:1. После матча многие болельщики и эксперты заявили, что Лионель Месси не смог показать свой максимум, поставив под сомнение его влияние на команду. Однако, по мнению Гангули, несправедливо оценивать наследие великого спортсмена по одной игре.

Тактическое превосходство и человеческий фактор

В своем интервью Сурав Гангули подчеркнул, что любой спортсмен, даже если это Лионель Месси, иногда может пережить неудачные дни. По его словам, критиковать футболиста только за действия в одном финале — неверный подход.

«Наследие такой легенды, как Лионель Месси, никогда не должно оцениваться на основе одного матча. Мы должны помнить, что он тоже человек, и никто не может играть на одном уровне каждый день. Измерять всю его карьеру результатом одного финала — просто несправедливо», — отметил бывший президент Совета по крикету Индии.

Также Гангули признал, что в тот вечер сборная Испании была тактически намного сильнее. По его мнению, «Красная фурия» подавила креативность сборной Аргентины и сумела изолировать Месси на поле.

Новая эра в аргентинском футболе

После этого поражения многих мучает вопрос: выйдет ли Лионель Месси еще раз на поле в футболке сборной Аргентины? Хотя команда под руководством Лионелья Скалони два года назад защитила титул обладателя Кубка Америки, поражение в финале Чемпионата мира предвещает большие перемены в составе.

По мнению Гангули, сам выход в финал — это уже большой результат. Отметив, что в футболе победы и поражения идут рука об руку, бывший крикетист высоко оценил стабильность сборной Аргентины в последние годы. Будущее Месси интересно и узбекским футбольным болельщикам, ведь каждый его шаг вписывается в историю мирового футбола.

На данный момент Лионель Месси не делал официальных заявлений по поводу своего будущего. Для звезды «Интер Майами» этот турнир, скорее всего, стал последним крупным соревнованием в карьере, однако его место в футбольном мире и достигнутые успехи остаются выше любого результата.