Нодир Зоитов приобрел новый автомобиль (видео)

Супруг певицы Ширин Зоитовой, композитор и исполнитель Нодир Зоитов сообщил на своей странице в социальных сетях о покупке нового автомобиля.

На опубликованном им видео запечатлено, как Нодир Зоитов вместе с дочерью Ясминой посетил автосалон, принял участие в процессе оформления документов и торжественно выехал на новой машине из салона. Радостные моменты отца и дочери привлекли внимание поклонников.

В комментариях подписчики искренне поздравляют Нодира Зоитова с приобретением, желая его семье мира, благополучия и чтобы новый автомобиль служил долго и только во благо.