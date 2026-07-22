Гонка искусственного интеллекта: как развлекательные приложения превращаются в единые платформы

В мире цифровых технологий конкуренция между крупными развлекательными платформами вышла на новый уровень. Если раньше компании боролись за лидерство в определенном формате — музыке, видео или подкастах, то сегодня, с помощью искусственного интеллекта (AI), начинается эра «универсальных приложений», объединяющих все виды контента. Эта тенденция является стратегическим шагом, направленным на полное поглощение свободного времени пользователя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, рынок развлекательных приложений достиг точки насыщения. Теперь платформы фокусируются не на погоне за новыми подписчиками, а на увеличении времени, которое текущие пользователи проводят внутри приложения, и повышении доходов от них. Искусственный интеллект стал основным инструментом в этом процессе: он упрощает управление контентом различных форматов и позволяет рекомендовать пользователю именно то, что ему нравится.

Netflix и Spotify: от фильмов до игр и книг

Netflix — яркий пример этих изменений. В последние годы сервис перестал ограничиваться только кино и сериалами, добавив на свою платформу видеоигры, прямые спортивные трансляции, короткие видео и подкасты. Цель компании — сделать так, чтобы пользователь оставался в приложении Netflix даже тогда, когда не хочет смотреть телевизор, например, вместо того чтобы листать социальные сети.

Spotify также отходит от своего изначального статуса «музыкального сервиса». Сегодня на этой платформе доступны не только аудио, но и видеоподкасты, различные опросы, истории (сториес) и даже фитнес-тренировки. Кроме того, компания наладила продажу аудиокниг и печатных изданий, что превращает её в полноценный развлекательный центр.

YouTube и TikTok: границы форматов стираются

Платформа YouTube , в свою очередь, внедрила короткие видео (Шортс) для конкуренции с TikTok. Вместе с этим она создала отдельные разделы для подкастов, игр, покупок и новостей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем полная интеграция сервисов YouTube ТВ и YouTube Мусик в основное приложение и их продажа в рамках единого пакета подписки — лишь вопрос времени.

Даже TikTok, король коротких видео, не прекращает расширяться. Платформа добавляет функции для длинных видео, планирования путешествий, покупки билетов и изучения местных заведений. А через TikTok Pro Эвентс компания пытается освещать крупные спортивные события, включая такие соревнования, как Чемпионат мира по футболу ФИФА.

В заключение можно сказать, что различия между современными приложениями постепенно стираются. Теперь конкуренция проявляется не в формате контента, а в точности персональных рекомендаций, предоставляемых пользователю с помощью искусственного интеллекта. Чем совершеннее работает AI, тем меньше пользователю приходится искать нужную информацию или развлечения в других приложениях.