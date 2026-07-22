NASA отправит на Марс аппарат с ядерным двигателем: стоимость проекта превысит 2 миллиарда долларов

·39·Технологии
NASA отправит на Марс аппарат с ядерным двигателем: стоимость проекта превысит 2 миллиарда долларов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится сделать революционный шаг в изучении Марса. Агентство планирует отправить на Красную планету аппарат Спаке Реактор-1 Фридом (СР-1), оснащенный ядерной энергетической установкой. Ожидается, что эта технология откроет новую эру в освоении космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно информации, предоставленной изданию Политико, запуск аппарата СР-1 запланирован на конец 2028 года. По текущим оценкам, общая стоимость проекта составит около 2,1 миллиарда долларов. Однако представители NASA отмечают, что это не окончательная цифра, и расходы будут уточняться в процессе закупок.

Эра ядерной энергии в космосе

Специалисты NASA отмечают, что СР-1 станет первым в мире межпланетным космическим аппаратом, использующим энергию ядерного распада. Эта технология позволит обеспечить стабильный и мощный источник энергии для миссий на больших расстояниях, где эффективность солнечных панелей невелика.

Этот аппарат является частью масштабной миссии под названием СкйФалл. Его основная задача — доставка на поверхность Марса трех роботизированных вертолетов. Эти летательные аппараты будут разработаны на базе вертолета Ingenuity, который ранее успешно прошел испытания на Марсе.

Опыт Ingenuity и дроны нового поколения

Напомним, что вертолет Ingenuity работал вместе с марсоходом Perseverance с 2021 по 2024 год. Он совершил в общей сложности 72 полета, оказав неоценимую помощь в изучении территорий, недоступных для колесных аппаратов. В январе 2024 года его миссия завершилась из-за повреждения лопастей. Теперь новые дроны в рамках СкйФалл выведут этот успешный опыт на более высокий уровень.

Финансирование проекта планируется осуществлять по следующим этапам:

  • в 2026 финансовом году — 640 миллионов долларов;
  • в 2027 году — 890 миллионов долларов;
  • в 2028 году — 415 миллионов долларов;
  • в 2029 году — 180 миллионов долларов.
Следует особо отметить, что указанные 2,1 миллиарда долларов — это расходы только на создание самого аппарата с ядерной энергетической установкой. Общий бюджет миссии СкйФалл, включая затраты на разработку и запуск вертолетов, в эту сумму не входит.

Этот проект послужит фундаментом не только для изучения Марса, но и для будущих путешествий человечества в дальний космос, включая отдаленные точки Солнечной системы. Ядерные двигатели значительно эффективнее традиционного химического топлива и позволяют существенно сократить время полета.

NASAМарсКосмосТехнологииSkyFall
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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