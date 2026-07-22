Авиационная революция: ДжетЗеро создает самолет нового поколения без классического фюзеляжа

Американский стартап ДжетЗеро приступил к разработке пассажирского самолета З4, который обещает совершить настоящую революцию в мире авиации. Ожидается, что этот лайнер станет первым в мире серийным воздушным судном, построенным по схеме «блендед wing бодй» (БВБ) — «смешанный корпус крыла». Данная технология предполагает отказ от традиционной формы самолета в пользу объединения крыла и фюзеляжа в единую конструкцию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект, представленный на авиасалоне Фарнборугх Интернатионал Аиршов в Великобритании, привлек внимание экспертов. По данным иксбт.ком, новая конструкция значительно улучшает аэродинамику и позволяет снизить расход топлива на 30–50% по сравнению с современными лайнерами аналогичной вместимости. Это не только снижает вред для экологии, но и существенно сокращает операционные расходы авиакомпаний.

Технические возможности и комфорт

Самолет З4 рассчитан на перевозку около 250 пассажиров и способен преодолевать расстояние до 9260 километров (5000 морских миль) на одной заправке. Такие показатели позволяют эффективно использовать лайнер как на средних, так и на дальнемагистральных рейсах. Инженеры ДжетЗеро планируют подготовить самолет к коммерческим полетам к началу 2030-х годов.

Хотя самолет выглядит крайне футуристично, он полностью адаптирован под существующую инфраструктуру аэропортов. Разработчики подчеркивают, что З4 может использовать действующие рулежные дорожки, телетрапы и гейты без какой-либо модернизации. Более широкий корпус позволяет сделать салон просторнее и ускорить процесс посадки и высадки пассажиров.

Международное сотрудничество и перспективы будущего

В рамках проекта японская авиакомпания Джапан Аирлинес (ДжАЛ) начала сотрудничество с ДжетЗеро. Японский перевозчик будет помогать в адаптации самолета к реальным условиям эксплуатации. В частности, специалисты совместно проработают вопросы обслуживания в аэропортах, наземной логистики и технического обеспечения.

Руководство ДжетЗеро считает, что привлечение авиакомпаний на ранних этапах проекта облегчит адаптацию модели З4 к рыночным требованиям. Это, в свою очередь, упростит процесс сертификации и ускорит массовое внедрение лайнеров нового поколения. В будущем такие самолеты могут занять свое место на авиационном рынке стран, нуждающихся в дальнемагистральных перелетах.