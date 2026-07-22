Социальные сети для детей под запретом: волна новых ограничений по всему миру

В последние месяцы многие развитые страны мира начали принимать жесткие меры по ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними детьми и подростками. Эти инициативы выдвигаются с целью защиты молодого поколения от кибербуллинга, цифровой зависимости, проблем с психическим здоровьем и различных интернет-угроз. Австралия стала первопроходцем в этом вопросе, первой в мире приняв соответствующий закон. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Правительство Австралии официально запретило использование социальных сетей детям до 16 лет, начиная с конца 2025 года. Данное ограничение охватывает такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Кс, YouTube, Reddit, Twitch и Кик. Примечательно, что сервисы WhatsApp и YouTube Кидс в этот список не вошли. Технологические компании, нарушающие требования закона, могут быть оштрафованы на сумму до 34,4 миллиона долларов США.

Планы стран Европы и Северной Америки

Франция также недавно объявила об аналогичных мерах, присоединившись к числу государств, усиливающих контроль над социальными сетями. Правительство Австрии заявило о намерении запретить социальные сети для детей до 14 лет к концу марта текущего года. В настоящее время ведется работа над данным законопроектом, завершение которой ожидается к июню.

Правительство Канады в начале июня представило законопроект о цифровой безопасности. Согласно ему, социальные сети могут быть закрыты для лиц младше 16 лет. Однако, если технологические гиганты смогут доказать наличие эффективной внутренней политики по защите юных пользователей, они могут быть освобождены от этого запрета. Дания также не отстает: парламент страны поддерживает ограничение платформ для детей до 15 лет.

Социальные сети не должны ограничиваться простым опросом при определении возраста пользователей. Австралия и другие страны требуют от платформ внедрения многоступенчатых методов проверки. Это, в свою очередь, вызывает споры о конфиденциальности персональных данных и чрезмерном вмешательстве государства в цифровую жизнь.

Критика и ожидаемые результаты

Такие организации, как Амнестй Теч, и некоторые эксперты подчеркивают неэффективность подобных запретов. По их мнению, ограничения не учитывают реальный образ жизни молодого поколения и их потребность в современных технологиях. Несмотря на это, многие страны продолжают ужесточать законодательство, ставя во главу угла психическое здоровье детей.

Австралия: запрет до 16 лет (со штрафами);

Австрия: ограничение до 14 лет;

Канада: закон о цифровой безопасности до 16 лет;

Дания: ограничение использования до 15 лет.

В Узбекистане также часто обсуждается вопрос безопасности молодежи в социальных сетях. Хотя на данный момент в нашей стране не введено столь жестких запретов, мировой опыт вполне может повлиять на местное законодательство в будущем.