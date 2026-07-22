Социальные сети для детей под запретом: волна новых ограничений по всему миру

·31·Технологии
Социальные сети для детей под запретом: волна новых ограничений по всему миру

В последние месяцы многие развитые страны мира начали принимать жесткие меры по ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними детьми и подростками. Эти инициативы выдвигаются с целью защиты молодого поколения от кибербуллинга, цифровой зависимости, проблем с психическим здоровьем и различных интернет-угроз. Австралия стала первопроходцем в этом вопросе, первой в мире приняв соответствующий закон. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Правительство Австралии официально запретило использование социальных сетей детям до 16 лет, начиная с конца 2025 года. Данное ограничение охватывает такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Кс, YouTube, Reddit, Twitch и Кик. Примечательно, что сервисы WhatsApp и YouTube Кидс в этот список не вошли. Технологические компании, нарушающие требования закона, могут быть оштрафованы на сумму до 34,4 миллиона долларов США.

Планы стран Европы и Северной Америки

Франция также недавно объявила об аналогичных мерах, присоединившись к числу государств, усиливающих контроль над социальными сетями. Правительство Австрии заявило о намерении запретить социальные сети для детей до 14 лет к концу марта текущего года. В настоящее время ведется работа над данным законопроектом, завершение которой ожидается к июню.

Правительство Канады в начале июня представило законопроект о цифровой безопасности. Согласно ему, социальные сети могут быть закрыты для лиц младше 16 лет. Однако, если технологические гиганты смогут доказать наличие эффективной внутренней политики по защите юных пользователей, они могут быть освобождены от этого запрета. Дания также не отстает: парламент страны поддерживает ограничение платформ для детей до 15 лет.

Социальные сети не должны ограничиваться простым опросом при определении возраста пользователей. Австралия и другие страны требуют от платформ внедрения многоступенчатых методов проверки. Это, в свою очередь, вызывает споры о конфиденциальности персональных данных и чрезмерном вмешательстве государства в цифровую жизнь.

Критика и ожидаемые результаты

Такие организации, как Амнестй Теч, и некоторые эксперты подчеркивают неэффективность подобных запретов. По их мнению, ограничения не учитывают реальный образ жизни молодого поколения и их потребность в современных технологиях. Несмотря на это, многие страны продолжают ужесточать законодательство, ставя во главу угла психическое здоровье детей.

  • Австралия: запрет до 16 лет (со штрафами);
  • Австрия: ограничение до 14 лет;
  • Канада: закон о цифровой безопасности до 16 лет;
  • Дания: ограничение использования до 15 лет.
В Узбекистане также часто обсуждается вопрос безопасности молодежи в социальных сетях. Хотя на данный момент в нашей стране не введено столь жестких запретов, мировой опыт вполне может повлиять на местное законодательство в будущем.

Социальные СетиБезопасность ДетейАвстралияТехнологииЗаконодательство
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения