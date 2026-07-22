Почему трансфер Мохаммеда Салаха в Аль-Иттихад не состоялся

По мере того как карьера знаменитого египетского нападающего Мохаммеда Салаха в Английской Премьер-лиге подходит к концу, дискуссии о его будущем вышли на новый уровень. Несмотря на то, что звездный футболист, чей контракт с Ливерпулем истекает в конце сезона 2025-2026, официально подтвердил свой уход из команды, его следующий пункт назначения остается загадкой. Особое внимание общественности привлекают подробности неудачных попыток перехода в саудовский клуб Аль-Иттихад. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно последним данным, представители чемпионата Саудовской Аравии приложили беспрецедентные усилия для подписания Мохаммеда Салаха. Команда Аль-Иттихад стремилась не только повысить уровень клуба, пригласив «Египетского фараона», но и поднять престиж всей Про-лиги. Однако срыву трансфера способствовал ряд внутренних и внешних факторов.

Неожиданный интерес и отказ из Турции

Слухи о будущем Мохаммеда Салаха не ограничиваются только Ближним Востоком. Недавно появились сообщения о том, что турецкий клуб Бешикташ достиг соглашения с игроком. По имеющимся данным, турецкий гранд предложил Салаху зарплату в 12 миллионов евро за сезон и возможность продления контракта.

Однако руководство Бешикташа быстро опровергло эти сообщения, выступив с официальным заявлением. Пресс-служба клуба сообщила, что никаких переговоров с Мохаммедом Салахом не велось, а информация в СМИ не соответствует действительности. Это указывает на то, что футболист больше склоняется к другим европейским грандам или саудовскому проекту.

Бомбардир, оставивший неизгладимый след в Ливерпуле

Мохаммед Салах стал настоящей легендой за девять лет в составе Ливерпуля. За время, проведенное на Энфилде, он завоевал Лигу чемпионов, титул Английской Премьер-лиги и множество других престижных трофеев. Его уход означает завершение целой эпохи для мерсисайдского клуба.

В настоящее время для футболиста рассматриваются четыре основных направления:

Саудовская Про-лига (Аль-Иттихад и Аль-Хиляль);

Чемпионат МЛС в США;

Топ-клубы Европы;

Турецкая Суперлига (несмотря на опровержения).

По мнению экспертов, переход Мохаммеда Салаха в Аль-Иттихад все еще возможен. Главное условие для этого — полное выполнение футболистом текущих обязательств перед Ливерпулем и привлекательность долгосрочного проекта, предлагаемого саудовским клубом. В любом случае, следующий шаг Салаха, несомненно, станет одним из самых громких событий в мировом футболе.