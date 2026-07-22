Виктор Осимхен включен в пятерку сильнейших нападающих мира

·45·Спорт
Виктор Осимхен включен в пятерку сильнейших нападающих мира

Нападающий сборной Нигерии и клуба «Галатасарай» Виктор Осимхен сегодня признается одним из самых элитных представителей мирового футбола. Его бывший одноклубник Пшемыслав Франковский поставил нигерийского форварда в один ряд с такими звездами, как Эрлинг Холанд и Гарри Кейн. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Франковского, выступавшего вместе с Осимхеном во время его карьеры в Турции, неустанное стремление нападающего и его жажда голов выделяют его на фоне других футболистов. В интервью изданию Онет польский игрок назвал Осимхена одним из пяти сильнейших центральных нападающих мира.

Мастерство элитного уровня и психологическая подготовка

Франковский высоко оценил не только физическую форму Осимхена, но и его психологическую готовность к каждому матчу. По его словам, нигерийская звезда всегда стремится к максимальному результату на поле, и в этом аспекте он похож на звезд «Манчестер Сити» и «Баварии».

«Осимхен — нападающий мирового класса, возможно, один из пяти лучших в мире. То, как он готовится к играм и его страсть к забиванию голов, поражают. Я могу часами говорить о нем», — подчеркнул Франковский, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Ренн».

В прошлом сезоне Осимхен доказал свою высокую эффективность, забив 22 гола и отдав 8 результативных передач во всех турнирах. Несмотря на это, дискуссии вокруг него на трансферном рынке не утихают. Некоторые эксперты предполагают, что его стиль игры может подойти не любому топ-клубу.

Сильные стороны и критика

Превосходство нигерийского форварда в воздухе и агрессивный прессинг являются настоящим кошмаром для защитников. Однако вопросы относительно его «чистой техники» остаются открытыми. Тем не менее, его уверенность на поле и положительное влияние на партнеров по команде в таких клубах, как «Галатасарай», заметно высоки.

В своем интервью Франковский также вспомнил атмосферу в раздевалке «Галатасарая». Он отметил, что находиться там рядом с такими опытными звездами, как Дрис Мертенс и Фернандо Муслера, — это большая школа для любого футболиста. В настоящее время польский защитник пытается восстановить свою форму в чемпионате Франции под руководством Франка Эза.

Будущее Осимхена по-прежнему остается в центре внимания крупнейших клубов Европы. Его успешное выступление за «Галатасарай» и репутация на международной арене свидетельствуют о том, что в ближайшее время может состояться еще один крупный трансфер.

Виктор ОсимхенЭрлинг ХоландГарри КейнГалатасарайФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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