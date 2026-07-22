Компания Сила привлекла 300 млн долларов на производство аккумуляторов для электромобилей

Несмотря на некоторое замедление рынка электромобилей в США, стартапы в области аккумуляторных технологий продолжают привлекать крупные инвестиции. В частности, компания Сила объявила о привлечении 300 миллионов долларов для расширения своего завода в штате Вашингтон. Эти инвестиции будут направлены на создание производственных мощностей для выпуска анодных материалов, достаточных для более чем 100 тысяч электромобилей в год. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Планы расширения Сила совпали с периодом, когда спрос на электромобили в США несколько снизился, однако в глобальном масштабе наблюдается рост. По данным Бенчмарк Минералс Intelligence, мировые продажи электромобилей выросли на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что потребность в компонентах для аккумуляторов остается высокой.

Достойная альтернатива китайскому графиту

В настоящее время большинство литий-ионных аккумуляторов используют графитовые аноды, и около 75 процентов этой цепочки поставок контролируется китайскими компаниями. Разработанный Сила кремний-углеродный анодный материал позволяет снизить зависимость от китайского графита. Это имеет стратегическое значение для западных автопроизводителей, особенно в условиях усиления международных торговых ограничений и тарифов.

Компания заявляет, что их новая технология обладает на 40 процентов большей энергоемкостью по сравнению с традиционными графитовыми анодами. Кроме того, аккумуляторы, изготовленные из этого материала, заряжаются значительно быстрее. Сила уже подписала контракты на поставку с такими гигантами, как Mercedes-Benz и Панасоник, а также сотрудничает с производителями бытовой электроники и дронов, такими как Whoop.

Опыт и планы на будущее

Основатель и генеральный директор Сила Джин Бердичевский в свое время был седьмым сотрудником Tesla и более 15 лет занимался исследованиями в области аккумуляторов. Завод компании в Мозес-Лейк начал работу в сентябре текущего года. Новые инвестиции помогут увеличить мощность завода до нескольких десятков гигаватт-часов.

Спрос на аккумуляторы ограничивается не только транспортной сферой. Резкий рост числа центров обработки данных для искусственного интеллекта (AI) также увеличивает потребность в системах хранения энергии (ЭСС). Ожидается, что технологии, разрабатываемые Сила, сыграют важную роль в круглосуточном использовании солнечной и ветровой энергии, а также в снижении нагрузки на электрические сети.

Этот инвестиционный раунд прошел под руководством Атреидес Манагемент и Суттер Хилл Вентурес. В проекте также приняли участие такие фонды, как 8ВК, Бессемер Вентуре Партнерс и Матрикс Партнерс. По данным ПитчБук, на сегодняшний день Сила удалось привлечь в общей сложности более 1,3 миллиарда долларов инвестиций.