Компания Рамп оценили в 44 млрд долларов благодаря решениям на базе ИИ

Платформа для управления корпоративными расходами Рамп объявила в четверг о привлечении 750 млн долларов инвестиций и достижении рыночной оценки в 44 млрд долларов. Стоимость компании выросла почти втрое за год на фоне растущего интереса инвесторов к финтех-проектам, основанным на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Раунд финансирования возглавили ИКОНИК, ГИК и Онтарио Теачерс’ Пенсион План. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время годовой доход Рамп превышает 1,5 млрд долларов, компания также сообщила о выходе на положительный свободный денежный поток (фри каш флов). Число клиентов превысило 70 тысяч, среди них такие крупные бренды, как Виса, Uber, Shopify, Андурил и Фигма. Проект, изначально запущенный как инструмент управления расходами для стартапов, теперь предлагает широкий спектр услуг, включая платежи, выявление мошенничества, закупки и бухгалтерский учет.

Рамп привлекла внимание инвесторов благодаря внедрению ИИ-агентов в свои продукты. В частности, компания создала специальных ИИ-помощников для процессов закупок, бюджетирования и бухгалтерии. Также были запущены специальные корпоративные кредитные карты, позволяющие ИИ-агентам самостоятельно осуществлять платежи. Это дает предприятиям возможность контролировать использование ИИ-токенов у различных провайдеров.

Генеральный директор компании Эрик Глайман подчеркнул, что Рамп планирует стать публичной компанией (IPO), однако точные сроки еще не определены. На сегодняшний день стартап смог привлечь более 3 млрд долларов инвестиций. Новые средства будут направлены на дальнейшее развитие ИИ-инфраструктуры и создание новых инструментов, помогающих компаниям оптимизировать расходы на ИИ.