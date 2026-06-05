ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в России

·60·Технологии
ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в России

Компания Бранд Аналйтикс опубликовала рейтинг нейросетей, основанный на анализе обсуждений в социальных сетях. Исследование охватило период с марта по май 2026 года и оценивало не рекламную видимость инструментов искусственного интеллекта, а степень их реального внедрения в повседневную жизнь и работу пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Лидирующие позиции в рейтинге заняли ChatGPT, Claude и российский проект «Алиса AI». Нахождение локального продукта в одном ряду с мировыми гигантами объясняется его глубокой интеграцией в сервисы и устройства, важные для потребителей. Также в пятерку лидеров вошли такие универсальные ассистенты, как Gemini, Deepseek и Grok.

Согласно результатам исследования, после ассистентов широкого профиля следуют инструменты, специализирующиеся в своих областях. В частности, нейросети Suno для создания музыки, Кодекс для программирования и НаноБанана для работы с изображениями вызвали большой интерес среди своих аудиторий.

Продукт «ГигаЧат» от компании Сбер показал несколько более низкий результат в рейтинге. По объяснению экспертов, эта нейросеть используется преимущественно в корпоративном сегменте (Б2Б), тогда как данное исследование было сфокусировано на обсуждениях среди массовых потребителей (Б2К).

Для обеспечения точности данных использовалась многоэтапная система фильтрации. При этом рекламные сообщения и омонимы были исключены, учитывались только реальные мнения пользователей. Индекс популярности рассчитывался по 100-балльной шкале.

ChatGPTИскусственный ИнтеллектClaudeGeminiТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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