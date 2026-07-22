Адиз Раджабов и Айсанем Юсупова проходят пробы для нового исторического фильма «Гулайим и Сорок девушек»!

В Ташкенте продолжаются видеопробы для исторического фильма «Гулайим и Сорок девушек». Создатели проекта проводят кастинг, чтобы подобрать актеров на главные и второстепенные роли.

В пробах приняли участие известные актеры Адиз Раджабов, Айсанем Юсупова и Шохрух Хамдамов. Они исполнили сцены, призванные раскрыть характер, манеру поведения и внутреннее состояние героев фильма. Каждому актеру были предложены различные задачи для максимального раскрытия образа.

Команда, работающая над фильмом, уделяет особое внимание тому, чтобы внешний вид, речь и поведение каждого персонажа соответствовали исторической эпохе. Именно поэтому видеопробы являются одним из важнейших этапов подготовки к проекту.

Фильм «Гулайим и Сорок девушек» призван отразить на экране народный фольклор, национальные ценности и традиции героизма. Дата начала съемок и премьеры фильма пока не разглашаются.