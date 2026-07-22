Honor представила специальный комплект Флаш Limited Эдитион для своего самого мощного смартфона

Один из китайских технологических гигантов, компания Honor, анонсировала неожиданную новинку для своего внутреннего рынка. Компания выпустила в продажу ограниченную серию специального комплекта Флаш Limited Эдитион Гифт Бокс для одного из своих новейших флагманов — Honor 600 Pro. Это издание привлекает внимание поклонников технологий не только своими техническими характеристиками, но и расширенной комплектацией. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, данное специальное издание будет продаваться через официальных партнеров компании с 21 по 31 июля. В состав комплекта входят смартфон Honor 600 Pro в изысканном цвете Sky Блуе, чехол с уникальным эффектом «жидкого песка», внешний аккумулятор емкостью 10 000 mAh, брендированная сумка, коллекционные стикеры и эксклюзивная карта. Ожидается, что такой подход станет настоящим подарком для лояльных клиентов бренда Honor.

Технические возможности и отличия для внутреннего рынка

Стоит отметить, что версия Honor 600 Pro, предназначенная для Китая, существенно отличается от своих аналогов на глобальном рынке. В частности, китайский вариант базируется на чипе Mediatek Dimensity 8550 Элите, а его главным преимуществом является огромный аккумулятор емкостью 8000 mAh. Для сравнения, в глобальной версии используются процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элите и батарея емкостью 6400 или 7000 mAh, в зависимости от рынка.

Несмотря на наличие в самом смартфоне аккумулятора на 8000 mAh, включение в комплект Повер Банк на 10 000 mAh обеспечивает пользователю беспрецедентную автономность в длительных поездках или при интенсивном использовании. Устройство с конфигурацией памяти 12/256 GB оценивается примерно в 545 долларов США (3700 юаней) с учетом скидок.

Дополнительные преимущества для покупателей

В рамках данной акции компания Honor предлагает несколько способов поощрения покупателей. При покупке специального комплекта предоставляются следующие бонусы:

Беспроводные наушники Honor Эарбудс Кс9 в подарок;

Возможность получить дополнительную скидку до 145 долларов по программе траде-ин при сдаче старого устройства;

План беспроцентной рассрочки на 24 месяца.

Учитывая, что бренд Honor укрепляет свои позиции на рынке смартфонов Узбекистана, глобальная версия этой модели в будущем может появиться на полках местных магазинов. Однако версия именно с аккумулятором 8000 mAh и расширенной комплектацией пока остается эксклюзивом для китайского рынка. Подобные шаги служат укреплению позиций бренда в премиальном сегменте.