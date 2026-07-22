Honor представила специальный комплект Флаш Limited Эдитион для своего самого мощного смартфона

·221·Технологии
Honor представила специальный комплект Флаш Limited Эдитион для своего самого мощного смартфона

Один из китайских технологических гигантов, компания Honor, анонсировала неожиданную новинку для своего внутреннего рынка. Компания выпустила в продажу ограниченную серию специального комплекта Флаш Limited Эдитион Гифт Бокс для одного из своих новейших флагманов — Honor 600 Pro. Это издание привлекает внимание поклонников технологий не только своими техническими характеристиками, но и расширенной комплектацией. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, данное специальное издание будет продаваться через официальных партнеров компании с 21 по 31 июля. В состав комплекта входят смартфон Honor 600 Pro в изысканном цвете Sky Блуе, чехол с уникальным эффектом «жидкого песка», внешний аккумулятор емкостью 10 000 mAh, брендированная сумка, коллекционные стикеры и эксклюзивная карта. Ожидается, что такой подход станет настоящим подарком для лояльных клиентов бренда Honor.

Технические возможности и отличия для внутреннего рынка

Стоит отметить, что версия Honor 600 Pro, предназначенная для Китая, существенно отличается от своих аналогов на глобальном рынке. В частности, китайский вариант базируется на чипе Mediatek Dimensity 8550 Элите, а его главным преимуществом является огромный аккумулятор емкостью 8000 mAh. Для сравнения, в глобальной версии используются процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элите и батарея емкостью 6400 или 7000 mAh, в зависимости от рынка.

Несмотря на наличие в самом смартфоне аккумулятора на 8000 mAh, включение в комплект Повер Банк на 10 000 mAh обеспечивает пользователю беспрецедентную автономность в длительных поездках или при интенсивном использовании. Устройство с конфигурацией памяти 12/256 GB оценивается примерно в 545 долларов США (3700 юаней) с учетом скидок.

Дополнительные преимущества для покупателей

В рамках данной акции компания Honor предлагает несколько способов поощрения покупателей. При покупке специального комплекта предоставляются следующие бонусы:

  • Беспроводные наушники Honor Эарбудс Кс9 в подарок;
  • Возможность получить дополнительную скидку до 145 долларов по программе траде-ин при сдаче старого устройства;
  • План беспроцентной рассрочки на 24 месяца.
Учитывая, что бренд Honor укрепляет свои позиции на рынке смартфонов Узбекистана, глобальная версия этой модели в будущем может появиться на полках местных магазинов. Однако версия именно с аккумулятором 8000 mAh и расширенной комплектацией пока остается эксклюзивом для китайского рынка. Подобные шаги служат укреплению позиций бренда в премиальном сегменте.

HonorСмартфонТехнологииГаджетыКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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