Дименсион Капитал привлекла 800 миллионов долларов инвестиций для научных технологий

Венчурная компания Дименсион Капитал, базирующаяся в Нью-Йорке, объявила о привлечении 800 миллионов долларов для своего третьего фонда. Этот показатель на 60 процентов превышает объем второго фонда, о котором компания сообщала всего 18 месяцев назад. Поток инвестиций демонстрирует высокий интерес на рынке современных технологий к проектам на стыке фундаментальной науки и вычислительной техники. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания была основана в конце 2022 года Завианом Даром, Адамом Гулберном и Наном Ли — бывшими партнерами таких авторитетных организаций, как Лукс Капитал и Обвиус Вентурес. Их основная стратегия направлена на поддержку дип-теч стартапов, объединяющих границы биотехнологий и программного обеспечения. Сегодня это направление развивается быстрее, чем ожидалось, став привлекательной сферой для инвесторов.

Успешные проекты и стратегические инвестиции

Одним из самых ярких проектов в портфеле Дименсион Капитал является стартап Чаи Дисковерй. Эта компания, создающая фундаментальные АИ-модели с открытым исходным кодом для разработки лекарств, недавно привлекла 400 миллионов долларов при оценке в 3,8 миллиарда долларов. Дименсион участвовала в этом проекте еще на посевной (сид) стадии, что подтверждает способность венчурной компании выбирать перспективные идеи.

Также компания инвестировала в стартап Нев Лимит, занимающийся борьбой со старением. Проект, основанный генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом, в январе 2025 года завершил раунд инвестиций серии К с оценкой в 3,1 миллиарда долларов. По данным иксбт.ком, такие высокие оценки свидетельствуют о растущем коммерческом потенциале научных разработок.

Деятельность Дименсион Капитал не ограничивается только медициной, она также охватывает инфраструктуру AI. Компания инвестировала в такие проекты, как Модал Лабс и всемирно известный гигант Anthropic. Примечательно, что после того, как Anthropic приобрела платформу Коеффикиент Био из портфеля Дименсион за 400 миллионов долларов, венчурный фонд стал акционером АИ-гиганта.

В то время как многие новые венчурные фирмы сталкиваются с трудностями при привлечении капитала, Дименсион Капитал смогла значительно увеличить свои средства за короткий срок. Это показывает, что на мировом финансовом рынке растет спрос на сложные проекты, основанные на сочетании науки и технологий, а не только на чистом программном обеспечении. Эта тенденция важна и для технологических предпринимателей и инвесторов, так как ожидается, что в будущем именно наукоемкие отрасли станут драйверами мировой экономики.