Трамп ввел 50-процентную пошлину на канадские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 50-процентных пошлин на большую часть импортируемых из Канады товаров. По данным Белого дома, новые тарифы вступят в силу 19 августа.

Ограничения коснутся таких продуктов, как вино, хоккейные клюшки и цемент. Однако энергоресурсы, калийные удобрения, рыба и критически важные минералы будут исключены из-под действия пошлин.

На какие товары будут распространяться новые тарифы?

Согласно информации Ассокиатед Пресс, новые меры могут затронуть подавляющее большинство товаров, ввозимых из Канады в США.

В заявлении Белого дома среди товаров, на которые будут распространяться тарифы, особо выделены:

вино и другая алкогольная продукция;

хоккейные клюшки;

цемент;

другие виды промышленных и потребительских товаров.

В то же время для некоторых направлений, считающихся важными для экономики США, будут сохранены льготы. Энергоносители, калийные удобрения, рыбная продукция и критически важные минералы не попадут под новые пошлины.

Белый дом объяснил причину решения

Администрация США объяснила это решение ответом на «дискриминационное отношение» Канады к американской продукции.

Белый дом сослался на «Закон о тарифах», принятый в 1930 году. Данный закон позволяет президенту вводить пошлины до 50 процентов в отношении стран-партнеров, применяющих несправедливые торговые ограничения против американских товаров.

Reuters отмечает, что этот правовой механизм применяется впервые почти за столетие.

«Президент Трамп компенсирует недостатки, возникшие в результате дискриминационного отношения Канады к американской торговле, и выравнивает условия конкуренции для ключевых экспортных товаров США», — говорится в заявлении Белого дома.

Администрация указала автомобили, алкоголь и молочную продукцию в качестве приоритетных направлений для американского экспорта.

Канада выразила готовность к переговорам

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя новые тарифы, подчеркнул, что Оттава выступает за свободную и справедливую торговлю.

По его словам, правительство Канады готово продолжить переговоры с администрацией Трампа по нерешенным торговым вопросам.

«Канада готова к активному сотрудничеству с США для решения нерешенных вопросов в интересах всех наших граждан», — сказал Карни.

Канадский лидер отметил, что торговый конфликт также влияет на расходы семей в США. Поскольку крупные импортные пошлины будут включены в стоимость конечного продукта, некоторые товары могут подорожать для потребителей.

Тарифная политика Трампа продолжается

В апреле 2025 года Дональд Трамп ввел 10-процентную базовую пошлину на товары, импортируемые из более чем 180 стран.

В то же время в отношении десятков торговых партнеров США были установлены более высокие «взаимные тарифы». Эти решения усилили напряженность на международных рынках и побудили ряд государств начать переговоры с Вашингтоном.

Однако в феврале 2026 года Верховный суд США признал некоторые пошлины администрации Трампа незаконными. Суд пришел к выводу, что президент превысил свои полномочия, используя закон о чрезвычайных экономических полномочиях.

Новый торговый конфликт может обостриться

Очередные тарифы против Канады могут еще больше осложнить торговые отношения между Вашингтоном и Оттавой.

После 19 августа ключевым вопросом станет то, как новые пошлины повлияют на цены на товары, расходы компаний обеих стран и простых потребителей. Теперь внимание будет сосредоточено на ответных мерах правительства Канады и на том, смогут ли стороны достичь соглашения путем переговоров.