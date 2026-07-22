Представлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновления

Японский автогигант Toyota официально представил обновленную версию одного из своих самых популярных и мощных пикапов — Toyota Тундра 2027 модельного года. Новинка отличается не только внешними изменениями, но и значительно улучшенным салоном с современными технологиями, а также специальной комплектацией Траилхунтер, предназначенной для бездорожья. Это обновление призвано повысить конкурентоспособность пикапа на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, главным нововведением Toyota Тундра 2027 стало появление версии Траилхунтер. Эта комплектация разработана как более доступная альтернатива флагманской версии ТРД Pro. Созданный на базе СР5, Траилхунтер оснащен шинами Мичелин ЛТКс Траил для бездорожья, модернизированной подвеской Олд Ман Эму и защитой днища. Также он получил блокировку заднего дифференциала и системы Мулти-Терраин Селект и Кравл Контрол.

Интерьер и цифровые технологии

В интерьере автомобиля произошли революционные изменения. Теперь для всех комплектаций в качестве стандартного оборудования предлагается огромный 14-дюймовый мультимедийный экран. Система поддерживает сети 5Г, имеет настраиваемые виджеты и усовершенствованного голосового помощника Хей Toyota, что дает водителю еще больше возможностей для управления функциями автомобиля.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Установленный в Toyota Тундра 2027 видеорегистратор Дриве Рекордер способен автоматически сохранять 20-секундные ролики с помощью внешних камер. Кроме того, все версии оснащены новейшим комплексом электронных помощников Toyota Сафетй Сенсе 4.0, который выводит безопасность вождения на новый уровень.

Внешние изменения носят точечный характер: решетка радиатора и бамперы были слегка переработаны. Версию Траилхунтер можно узнать по колесным дискам бронзового цвета и специальным логотипам. Кроме того, новая светодиодная панель, встроенная в решетку радиатора, и противотуманные фары РИГИД дополняют агрессивный облик пикапа.

Двигатель и технические характеристики

Техническая часть пикапа осталась без изменений. Покупателям предлагаются два типа силовых установок:

3,5-литровый бензиновый двигатель В6 с двойным турбонаддувом (389 л.с.);

гибридная система и-ФОРКЭ MAX (437 л.с.).

На автомобильном рынке Узбекистана пикапы Toyota славятся своей надежностью. Хотя эта модель в основном предназначена для североамериканского рынка, благодаря параллельному импорту она часто встречается и на дорогах нашей страны. Обновленная Тундра с современными гибридными технологиями, несомненно, привлечет внимание местных энтузиастов.

Toyota планирует объявить точные цены и полные характеристики обновленной модели осенью текущего года. Предполагается, что стоимость модели 2027 года будет немного выше текущей стартовой цены в 41 260 долларов.