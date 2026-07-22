Крупная сделка в мире ИИ: Anthropic покупает стартап в сфере робототехники?

·53·Технологии
Крупная сделка в мире ИИ: Anthropic покупает стартап в сфере робототехники?

Конкуренция между Anthropic и OpenAI, борющимися за лидерство на рынке искусственного интеллекта (AI), выходит на новый уровень. В последние дни в технологическом мире широко распространились сообщения о том, что компания Anthropic может приобрести Фйсикал Intelligence — один из самых перспективных стартапов в области робототехники. Хотя стороны официально не подтвердили эту информацию, предполагается, что за этими слухами стоят серьезные стратегические планы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Фйсикал Intelligence — это не просто проект. Его основали известный инвестор Лачй Грум, а также бывшие исследователи из Google, Станфорд и Беркелей. Компания разработала универсальную модель π0.5 (пи-зеро-поинт-фиве) для роботов, которая считается одной из наиболее часто используемых «мозговых» систем в робототехнике. Стартап уже привлек более 1 миллиарда долларов инвестиций, а его рыночная стоимость оценивается в 11 миллиардов долларов.

Как сообщает издание Те Информатион, представители Anthropic и Фйсикал Intelligence вели переговоры о покупке весной текущего года. Это указывает на то, что слухи, распространяемые технологическим блогером Роберт Скобле, не лишены оснований. Если Anthropic только в этом году совершила четыре крупных приобретения, то OpenAI с 2023 года поглотила 17 различных стартапов.

Почему именно робототехника?

По мнению экспертов, для создания настоящего «суперинтеллекта» недостаточно работать только с текстами из интернета. Искусственный интеллект должен понимать внешний мир, физические законы и движения. OpenAI уже восстановила свою лабораторию «OpenAI Роботикс» в этом направлении и нацелена на создание персонального робота для каждого человека в будущем.

У Anthropic пока нет собственной аппаратной лаборатории, однако компания проводит успешные исследования по управлению роботами с помощью модели Claude. Например, в рамках проекта Проджект Фетч пользователи без специальной подготовки научились программировать роботов-собак с помощью Claude. Покупка готовой команды, такой как Фйсикал Intelligence, позволит Anthropic обойти многолетние исследования в области робототехники и сразу добиться результатов.

Стоит также отметить, что оба гиганта — Anthropic и OpenAI — в настоящее время готовятся к выходу на биржу (IPO). В начале июня Anthropic конфиденциально подала заявку на IPO. Подобные крупные приобретения способствуют повышению рыночной стоимости компаний и расширению их возможностей в глазах инвесторов.

Однако на пути к сделке есть и определенные сложности. Среди инвесторов стартапа Фйсикал Intelligence есть фонды Хосла Вентурес и Триве Капитал, которые поддерживают проект OpenAI. Это может привести к конфликту интересов. Тем не менее, если Anthropic решит связать свою модель Claude с физическим миром, это ознаменует начало новой эры в эволюции искусственного интеллекта.

AnthropicOpenAIРобототехникаИскусственный ИнтеллектСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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