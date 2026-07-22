Samsung приняла неожиданное решение: акция с бесплатным увеличением памяти для новых смартфонов завершена

·484·Технологии
Samsung приняла неожиданное решение: акция с бесплатным увеличением памяти для новых смартфонов завершена

Южнокорейский техгигант Samsung в преддверии презентации своих новых складных смартфонов решил отказаться от многолетней традиции. Компания отменяет бонус, позволявший клиентам, оформившим предзаказ на новые устройства, бесплатно удвоить объем памяти. Об этом сообщает издание иксбт.ком, ссылаясь на распространенную информацию подразделения Samsung Аустриа. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Известно, что Samsung уже несколько лет предлагала одну из самых привлекательных акций перед стартом продаж своих флагманских устройств, в частности серий Galaxy С и Galaxy Z. Покупатель мог получить устройство с 512 GB памяти по цене модели на 256 GB или версию на 1 TB по цене 512 GB. Эта стратегия способствовала резкому росту показателей первых продаж новых моделей.

Скидка вместо бесплатного бонуса

Согласно новым правилам, теперь вместо бесплатного увеличения объема памяти будет предоставляться определенная скидка на модели с более высокой конфигурацией. Например, ожидается снижение цены на 100 евро для версии с 512 GB и на 200 евро для флагмана с 1 TB. Хотя это также обеспечивает экономию, по сравнению с прежней полностью бесплатной услугой, расходы пользователей определенно вырастут.

Напомним, что завтра, 22 июля, в 19:00 по ташкентскому времени на мероприятии Galaxy Унпакед компания представит ряд новинок. Среди них складные смартфоны Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra и Galaxy Z Флип 8, а также умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Смартфоны Samsung очень популярны на рынке Узбекистана, и официальные дилеры обычно распространяли глобальные акции и на местных покупателей. Если это изменение коснется всех регионов Европы и Азии, узбекистанским любителям технологий также придется тратить больше средств на покупку новых складных устройств.

Хотя на данный момент эти изменения подтверждены только для рынка Австрии, отраслевые аналитики отмечают, что это часть новой маркетинговой стратегии, которая будет внедрена по всему миру. Возможно, таким образом компания стремится увеличить свою операционную прибыль и сохранить маржу в премиальном сегменте.

Ожидается, что новые модели Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Флип 8 будут отличаться не только дизайном, но и возможностями искусственного интеллекта (Galaxy AI). Однако такие изменения в ценовой политике могут вызвать некоторое недовольство среди самых лояльных клиентов. Окончательные детали станут известны на завтрашней официальной презентации.

SamsungGalaxy Z Fold 8СмартфонТехнологииGalaxy Unpacked
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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