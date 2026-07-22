В Мурманской области ночью температура опустится до −2 градусов

·148·Мир
В Мурманской области ночью температура опустится до −2 градусов

В Мурманской области ожидаются резкие перепады температуры воздуха. В отдельных районах днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура может опуститься до −2 градусов.

По данным синоптиков, существенных осадков по области не ожидается. Однако переменчивая погода и ночные заморозки требуют от местных жителей осторожности.

В восточных районах будет холоднее

На большей части Мурманской области ночью прогнозируется температура воздуха в пределах +5...+10 градусов.

На востоке региона ночная температура опустится до +1...+6 градусов. Местами возможны заморозки, и столбик термометра может опуститься до −2 градусов.

В дневное время воздух значительно прогреется, и температура будет варьироваться в пределах +14...+19 градусов.

Существенных осадков не ожидается

Несмотря на переменчивую погоду в регионе, сильных дождей или других значительных осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-востока. Из-за большой разницы между дневной и ночной температурой утром и вечером может ощущаться сильная прохлада.

В Мурманске днем потеплеет до +18 градусов

В Мурманске также сохранится переменчивая погода. Существенных осадков не будет, ветер будет дуть с южного направления.

Температура в городе:

  • ночью +6...+8 градусов;

  • днем ожидается +16...+18 градусов.

Рекомендуется быть готовыми к ночным заморозкам

Хотя днем наблюдается относительно теплая погода, ночью, особенно в восточной части области, температура резко упадет.

Заморозки до −2 градусов в отдельных районах могут повлиять на растения и продукцию, хранящуюся на открытом воздухе. В связи с этим жителям рекомендуется не одеваться слишком легко, ориентируясь на дневное тепло, и учитывать ночное похолодание.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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