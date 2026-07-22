Сможет ли «Истанбул Башакшехир» начать сезон с победы?
22 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Истанбул Башакшехир» примет финский клуб «Интер Турку».
Встреча, которая пройдет на стадионе «Башакшехир Фатих Терим», начнется в 22:45 по ташкентскому времени. Турецкий клуб считается фаворитом матча, однако 16-матчевая беспроигрышная серия гостей не обещает хозяевам легкой прогулки.
«Башакшехир» набрал ход в подготовке
Турецкий клуб готовился к своей первой официальной игре нового сезона через серию сборов. В последних контрольных матчах команда показала уверенные результаты.
«Башакшехир» обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:1, а венгерскую «Академию Пушкаша» — со счетом 2:0.
Хотя результаты товарищеских матчей не всегда полностью отражают реальную силу команды, активность подопечных Нури Шахина в атаке и реализация созданных моментов оставили положительное впечатление.
Последние результаты в Стамбуле предупреждают соперника
Результаты, показанные «Башакшехиром» на своем поле в конце прошлого чемпионата, также демонстрируют сильные стороны команды.
В последних домашних матчах стамбульцы:
обыграли «Генчлербирлиги» со счетом 3:0;
разгромили «Касымпашу» со счетом 4:0;
победили «Самсунспор» со счетом 3:0.
Турецкий клуб умеет оказывать высокое давление на своем поле, прижимать соперника к штрафной площади и не оставлять свободных зон для контратак.
В этом плане «Интер Турку» в Стамбуле ожидает гораздо более высокий темп и давление, чем в чемпионате Финляндии.
Финский клуб не проигрывает уже 16 матчей
Гостей также нельзя недооценивать. В предыдущем раунде Лиги конференций «Интер Турку» по сумме двух встреч обыграл «Сараево» со счетом 3:2.
Таким образом, команда впервые в своей истории вышла во второй квалификационный раунд турнира.
После безголевой ничьей с «Яро» беспроигрышная серия «Интера» во всех турнирах достигла 16 матчей. Учитывая возможности ротации в составе финского клуба, трудно поверить в чрезмерную усталость игроков.
Однако контролировать игру во внутреннем чемпионате и обороняться под сильным давлением в Стамбуле — это два разных испытания.
Какую тактику могут выбрать гости?
Ожидается, что «Интер Турку» с первых минут уделит больше внимания обороне. Финны могут попытаться расположить линии близко друг к другу, не давая хозяевам возможности проходить через центр.
Основная цель гостей — сохранить приемлемый счет перед ответной встречей. По этой причине даже в случае пропущенного гола вероятность того, что они резко раскроются, невелика.
«Башакшехиру» же предстоит контролировать мяч, растягивать оборону соперника через фланги и терпеливо искать бреши в защите.
Каков наиболее вероятный сценарий?
Учитывая соотношение сил, фактор своего поля и последние результаты «Башакшехира», турецкий клуб является фаворитом матча.
Ожидается, что хозяева захватят инициативу и заставят гостей обороняться преимущественно вокруг своей штрафной площади. «Интер» же будет искать шансы в немногочисленных контратаках и стандартных положениях.
Один из вероятных сценариев матча — победа «Башакшехира» со счетом 2:0. Однако длительная беспроигрышная серия финнов сохраняет интригу в противостоянии.
…