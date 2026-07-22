Сможет ли «Истанбул Башакшехир» начать сезон с победы?

22 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Истанбул Башакшехир» примет финский клуб «Интер Турку».

Встреча, которая пройдет на стадионе «Башакшехир Фатих Терим», начнется в 22:45 по ташкентскому времени. Турецкий клуб считается фаворитом матча, однако 16-матчевая беспроигрышная серия гостей не обещает хозяевам легкой прогулки.

«Башакшехир» набрал ход в подготовке

Турецкий клуб готовился к своей первой официальной игре нового сезона через серию сборов. В последних контрольных матчах команда показала уверенные результаты.

«Башакшехир» обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:1, а венгерскую «Академию Пушкаша» — со счетом 2:0.

Хотя результаты товарищеских матчей не всегда полностью отражают реальную силу команды, активность подопечных Нури Шахина в атаке и реализация созданных моментов оставили положительное впечатление.

Последние результаты в Стамбуле предупреждают соперника

Результаты, показанные «Башакшехиром» на своем поле в конце прошлого чемпионата, также демонстрируют сильные стороны команды.

В последних домашних матчах стамбульцы:

обыграли «Генчлербирлиги» со счетом 3:0;

разгромили «Касымпашу» со счетом 4:0;

победили «Самсунспор» со счетом 3:0.

Турецкий клуб умеет оказывать высокое давление на своем поле, прижимать соперника к штрафной площади и не оставлять свободных зон для контратак.

В этом плане «Интер Турку» в Стамбуле ожидает гораздо более высокий темп и давление, чем в чемпионате Финляндии.

Финский клуб не проигрывает уже 16 матчей

Гостей также нельзя недооценивать. В предыдущем раунде Лиги конференций «Интер Турку» по сумме двух встреч обыграл «Сараево» со счетом 3:2.

Таким образом, команда впервые в своей истории вышла во второй квалификационный раунд турнира.

После безголевой ничьей с «Яро» беспроигрышная серия «Интера» во всех турнирах достигла 16 матчей. Учитывая возможности ротации в составе финского клуба, трудно поверить в чрезмерную усталость игроков.

Однако контролировать игру во внутреннем чемпионате и обороняться под сильным давлением в Стамбуле — это два разных испытания.

Какую тактику могут выбрать гости?

Ожидается, что «Интер Турку» с первых минут уделит больше внимания обороне. Финны могут попытаться расположить линии близко друг к другу, не давая хозяевам возможности проходить через центр.

Основная цель гостей — сохранить приемлемый счет перед ответной встречей. По этой причине даже в случае пропущенного гола вероятность того, что они резко раскроются, невелика.

«Башакшехиру» же предстоит контролировать мяч, растягивать оборону соперника через фланги и терпеливо искать бреши в защите.

Каков наиболее вероятный сценарий?

Учитывая соотношение сил, фактор своего поля и последние результаты «Башакшехира», турецкий клуб является фаворитом матча.

Ожидается, что хозяева захватят инициативу и заставят гостей обороняться преимущественно вокруг своей штрафной площади. «Интер» же будет искать шансы в немногочисленных контратаках и стандартных положениях.

Один из вероятных сценариев матча — победа «Башакшехира» со счетом 2:0. Однако длительная беспроигрышная серия финнов сохраняет интригу в противостоянии.