Tesla установила рекорд продаж, но инвесторы распродают акции компании

Лидер рынка электромобилей Tesla во втором квартале 2026 года превзошла прогнозы аналитиков Уолл-стрит по поставкам автомобилей. Несмотря на это, после публикации данных показателей стоимость акций компании начала снижаться. Такая реакция рынка свидетельствует о том, что требования инвесторов к производителю крайне высоки, и простого обновления прогнозов уже недостаточно для роста котировок. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, в текущем квартале Tesla удалось реализовать 480 126 автомобилей. Хотя этот результат является рекордным для компании, участники рынка больше внимания уделяют растущей конкуренции и финансовой устойчивости. В частности, активизация новых игроков, таких как Rivian, начала угрожать самым прибыльным сегментам, которые занимает Tesla.

Усиление конкуренции и борьба за долю рынка

В настоящее время основной доход Tesla (более 96 процентов) приходится на модели Модел 3 и Модел Й. Однако конкурент Rivian представил новый кроссовер Р2 в ценовом сегменте около 45-60 тысяч долларов. Хотя Rivian пока не может сравниться с Tesla по производственным мощностям, высокий интерес к новой модели вызывает беспокойство у инвесторов. Эта ситуация может привести к снижению маржинальности в сегменте электромобилей среднего ценового диапазона, который является важнейшим источником дохода для Tesla.

В то же время компания под руководством Илона Маска увеличила прогноз капитальных затрат на 2026 год с 20 миллиардов до 25 миллиардов долларов. Дополнительные средства будут направлены на сохранение технологического превосходства и внедрение новых разработок. Однако инвесторы опасаются снижения чистой прибыли на фоне столь огромных расходов.

Искусственный интеллект и обещания будущего

Текущая высокая стоимость акций Tesla во многом связана с будущими проектами компании. К ним относятся гуманоидный робот Optimus, система полного автономного вождения Фулл Селф-Дривинг (ФСД) и технологии, разрабатываемые в сотрудничестве с SpaceX. Но настроения рынка постепенно смещаются от долгосрочных обещаний к аппаратному обеспечению и готовым продуктам, приносящим реальную прибыль сегодня.

Сроки полноценного запуска системы ФСД неоднократно переносились, а технические ограничения в проекте роботакси влияют на доверие инвесторов. В настоящее время трейдеры ожидают, что после квартального отчета цена акций будет колебаться в пределах 7 процентов, что ниже среднего показателя в 9 процентов в предыдущие периоды.

Подводя итог, можно сказать, что для Tesla выполнения прогнозов по продажам сверх ожиданий уже недостаточно. Рынок требует от компании не только рекордов, но и сохранения высокого уровня прибыли в новых конкурентных условиях, а также более быстрой коммерциализации обещанных инновационных проектов. Снижение стоимости акций — это не кризис для компании, а результат завышенных ожиданий инвесторов.