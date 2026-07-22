Tesla установила рекорд продаж, но инвесторы распродают акции компании

·57·Технологии
Tesla установила рекорд продаж, но инвесторы распродают акции компании

Лидер рынка электромобилей Tesla во втором квартале 2026 года превзошла прогнозы аналитиков Уолл-стрит по поставкам автомобилей. Несмотря на это, после публикации данных показателей стоимость акций компании начала снижаться. Такая реакция рынка свидетельствует о том, что требования инвесторов к производителю крайне высоки, и простого обновления прогнозов уже недостаточно для роста котировок. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, в текущем квартале Tesla удалось реализовать 480 126 автомобилей. Хотя этот результат является рекордным для компании, участники рынка больше внимания уделяют растущей конкуренции и финансовой устойчивости. В частности, активизация новых игроков, таких как Rivian, начала угрожать самым прибыльным сегментам, которые занимает Tesla.

Усиление конкуренции и борьба за долю рынка

В настоящее время основной доход Tesla (более 96 процентов) приходится на модели Модел 3 и Модел Й. Однако конкурент Rivian представил новый кроссовер Р2 в ценовом сегменте около 45-60 тысяч долларов. Хотя Rivian пока не может сравниться с Tesla по производственным мощностям, высокий интерес к новой модели вызывает беспокойство у инвесторов. Эта ситуация может привести к снижению маржинальности в сегменте электромобилей среднего ценового диапазона, который является важнейшим источником дохода для Tesla.

В то же время компания под руководством Илона Маска увеличила прогноз капитальных затрат на 2026 год с 20 миллиардов до 25 миллиардов долларов. Дополнительные средства будут направлены на сохранение технологического превосходства и внедрение новых разработок. Однако инвесторы опасаются снижения чистой прибыли на фоне столь огромных расходов.

Искусственный интеллект и обещания будущего

Текущая высокая стоимость акций Tesla во многом связана с будущими проектами компании. К ним относятся гуманоидный робот Optimus, система полного автономного вождения Фулл Селф-Дривинг (ФСД) и технологии, разрабатываемые в сотрудничестве с SpaceX. Но настроения рынка постепенно смещаются от долгосрочных обещаний к аппаратному обеспечению и готовым продуктам, приносящим реальную прибыль сегодня.

Сроки полноценного запуска системы ФСД неоднократно переносились, а технические ограничения в проекте роботакси влияют на доверие инвесторов. В настоящее время трейдеры ожидают, что после квартального отчета цена акций будет колебаться в пределах 7 процентов, что ниже среднего показателя в 9 процентов в предыдущие периоды.

Подводя итог, можно сказать, что для Tesla выполнения прогнозов по продажам сверх ожиданий уже недостаточно. Рынок требует от компании не только рекордов, но и сохранения высокого уровня прибыли в новых конкурентных условиях, а также более быстрой коммерциализации обещанных инновационных проектов. Снижение стоимости акций — это не кризис для компании, а результат завышенных ожиданий инвесторов.

TeslaИлон МаскЭлектромобильАкцииТехнологии
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Abror Shuhratov
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